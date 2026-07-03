Gentlemen, start your engine! Il WDW del Centenario Ducati è appena iniziato ed è già una Woodstock

Il programma è fitto, la gente tantissima, una volta arrivati al primo pomeriggio possiamo dire di aver visto più gente in circuito oggi che in un Gran Premio della MotoGP. D’altronde il programma è fitto. Puoi camminare per il paddock e incontrare Troy Bayliss e Carl Fogarty, Loris Capirossi e Casey Stoner, i piloti della MotoGP, quelli della Superbike, addirittura ciclisti come Elia Viviani e Vincenzo Nibali, che stanno sviluppando una serie di biciclette sia muscolari che elettro assistite.Tra gli ospiti ci saranno Francesco Mandelli, Federico Russo e Francesco Pannofino.



In conferenza stampa si parla dell’evento, delle centinaia di attività che si possono fare durante il giorno tra i vari stand, delle leggende Ducati che scenderanno in pista coi piloti di oggi e, immancabilmente, della Race of Champions, che si correrà domenica. Bagnaia dice che Bulega è il favorito, Marquez chiede a Domenicali “Perché stai guardando me” quando l’Amministratore Delegato Ducati ricorda ai piloti che è una gara fatta per divertirsi. La verità è che un pilota abbassa la visiera lo fa per vincere una gara e questo lo sa anche lui. Qualcuno chiede un commento sulla Ducati che parlerà sempre più spagnolo nei box, Mauro Grasselli risponde ricordando che i piloti si scelgono per le prestazioni e non per la bandiera che hanno sul casco. Poi Domenicali racconta che Ducati non punterà più sull’elettrico, dice che questo mondo non è ancora pronto. Bagnaia spiega che non scorderà mai quello che Ducati gli ha dato in questi otto anni, mentre a fine conferenza scatta un lungo applauso per lui e Iker Lecuona, entrambi diventati padri nell’ultima settimana.



Sono le 18:30 quando centinaia di moto riempiono il paddock mettendosi in fila per il giro di pista che poi porterà a Riccione, dove la città verrà invasa per buona parte della notte. Carlos Ezpeleta, un paio di settimane fa, aveva detto detto che la sua intenzione è quella di trasformare la MotoGP in un totale di 22 Super Bowl: dovrebbe passare al WDW, capirebbe da dove cominciare. Anche se qui sembra più di stare alla NASCAR nel weekend di Daytona: Gentleman, start your engine. Il World Ducati Week 2026 è cominciato.