Ufficiale: Yamaha, Quartararo e Rins si saluteranno a fine 2026. Più che una separazione è una liberazione (Martìn o Ogura sono avvisati)

Nelle note ufficiali, il direttore generale Paolo Pavesio ha cercato di dare il giusto peso storico a un'era che comunque ha toccato vette altissime, spiegando che "sia Fabio che Álex hanno avuto un ruolo significativo nel progetto Yamaha in MotoGP e siamo molto grati per il loro impegno, la dedizione e la collaborazione dimostrati in questi anni". Parole nobili. Necessarie per congedare soprattutto il pilota francese che con il marchio del diapason ha condiviso una parabola umana e sportiva intensissima. "Il percorso di Fabio con Yamaha dura da otto anni, durante i quali abbiamo condiviso grandi successi e momenti difficili. Insieme siamo cresciuti, abbiamo celebrato traguardi che hanno segnato la nostra storia e abbiamo affrontato sfide che ci hanno reso più forti. Al di là dei risultati, è questo percorso che definisce il nostro rapporto e, in definitiva, Fabio rimarrà per sempre una delle vere leggende Yamaha in MotoGP" - ha aggiunto Pavesio. Il palmarès, d’altronde, parla per il nizzardo: undici vittorie, 32 podi e quel titolo mondiale conquistato nel 2021 che sembrava l'inizio di una dinastia. E che invece si è rivelato il canto del cigno della moto e del team che hanno scritto la storia con Valentino Rossi e Jorge Lorenzo.

Da quel trionfo in poi, la luce si è progressivamente spenta. Quartararo ha esaurito la pazienza e le metafore; ha masticato amaro per stagioni intere (con le tasche comunque sempre ben riempite), assistendo all’inesorabile sorpasso tecnologico dei costruttori europei. Oggi Fabio non ha semplicemente terminato gli stimoli, ha finito le parole: la sua mente è già proiettata verso il box della Honda, dove cercherà di ricostruire una carriera e una storia. Per lui, il tempo che manca alla scadenza sarà una lunga, lunghissima transizione. Nel frattempo, i vertici di Iwata si sforzano di mantenere un profilo costruttivo, sottolineando che "Yamaha ed entrambi i piloti restano pienamente impegnati nell'obiettivo comune di raggiungere i migliori risultati possibili fino alla fine della stagione 2026", ringraziando i piloti "per aver contribuito con la loro esperienza e determinazione, aiutando a guidare lo sviluppo della moto e a rafforzare le prestazioni complessive del team".