C’è una mezza stagione ancora da correre, ma il team BK8 Gresini MotoGP pianta da subito una bandiera pesante sul 2027, l'anno della rivoluzione tecnica, confermandosi la famiglie delle storie, delle rinascite e delle scommesse da vincere. Il motto è sempre lo stesso, scolpito con le lacrime in un giorno di tristezza: "Faremo vedere al mondo chi è la Gresini Racing". Da oggi diventa anche la prima regola che Joan Mir e Dani Holgado dovranno imparare a memoria prima ancora di infilarsi la tuta di quell’azzurro lì. Che poi è l’azzurro voluto per Fausto Gresini.
Da un lato del box ci sarà Joan Mir. Il 36 non ha bisogno di presentazioni: due titoli mondiali in bacheca (Moto3 nel 2017 e MotoGP nel 2020) e un talento rimasto troppo a lungo impantanato nelle sabbie mobili delle recenti e ben note crisi tecniche giapponesi. Mir salirà su una Ducati uguale a quella degli ufficiali, ma per i suoi commenti bisognerà attendere il 31 dicembre 2026, alla scadenza del legame con la Honda. Dall'altro lato ci sarà la scommessa verde: Dani Holgado. Classe 2005, vicecampione del mondo Moto3 nel 2024 e attuale brutto cliente nella lotta al titolo della Moto2. Per lo spagnolo, il passaggio nella classe regina con i colori Gresini è l'occasione della vita: “Sono felicissimo di entrare a far parte del progetto MotoGP del Team BK8 Gresini Racing: è letteralmente il sogno della mia vita correre nella classe regina, e farlo con un team come questo lo rende ancora migliore - ha dichiarato il 96, - È il risultato di molti sforzi e del duro lavoro svolto nel corso degli anni. So che sarà una sfida enorme, ma sono pronto a crescere sia come pilota che come persona. Un enorme grazie a Nadia e al Team, alla mia famiglia e a tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere in me. So che non sarà un viaggio facile, ma sono pienamente pronto per qualunque cosa accadrà dopo”.
Se di Mir e Holgado si sapeva da un pezzo, però, la vera notizia sta nella conferma del pacchetto tecnico. Il matrimonio tra la Gresini Racing e Ducati Corse continua con un accordo pluriennale benedetto da Gigi Dall’Igna, General Manager di Ducati Corse, che ha ribadito la centralità del team faentino nelle strategie di Borgo Panigale. “Siamo lieti – scrive - di confermare la prosecuzione della collaborazione pluriennale tra Ducati Corse e il Team BK8 Gresini Racing MotoGP. Un rapporto costruito nel tempo, basato su valori condivisi, competenza tecnica e una comune determinazione a perseguire obiettivi ambiziosi in pista. Questa partnership si è arricchita di importanti risultati sportivi ottenuti dalla squadra, a testimonianza della qualità del lavoro svolto insieme. Il Team BK8 Gresini Racing MotoGP rappresenta un partner chiave all’interno del nostro progetto e continueremo a lavorare fianco a fianco con continuità, con l’obiettivo di far progredire il nostro percorso di crescita comune”.
A gestire questa transizione, col solito taglio da mamma, c'è chiaramente Nadia Padovani che ribadisce come l'anima della squadra rimarrà intatta, fedele alla linea tracciata da Fausto: “Dal prossimo anno cambierà molto – spiega - ma l’essenza del Team BK8 Gresini Racing MotoGP rimarrà la stessa. Continuiamo ad essere una squadra che lavora per crescere stagione dopo stagione, e nel 2027 lo faremo con due piloti nei quali riponiamo grande fiducia e che siamo pronti a supportare pienamente. Dani è un profilo che seguiamo da tempo e siamo contenti che possa iniziare la sua esperienza da rookie con noi. Joan è un Campione del Mondo MotoGP: il suo palmarès parla da sé. Uno è all’inizio del suo percorso, l’altro punta a ritrovare le sue sensazioni migliori e a sfruttare al meglio il proprio potenziale. Per entrambi vogliamo essere un punto di riferimento costante. Continueremo a correre insieme a Ducati Corse, che negli anni si è rivelata un partner affidabile e vincente, e di questo siamo molto felici. Infine, ma non meno importante, a fine stagione saluteremo Alex e Fermin, due piloti che hanno dato tanto alla nostra squadra, sia in termini di risultati che di rapporto umano. A loro va il nostro ringraziamento e i migliori auguri per il futuro”.