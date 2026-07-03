Se di Mir e Holgado si sapeva da un pezzo, però, la vera notizia sta nella conferma del pacchetto tecnico. Il matrimonio tra la Gresini Racing e Ducati Corse continua con un accordo pluriennale benedetto da Gigi Dall’Igna, General Manager di Ducati Corse, che ha ribadito la centralità del team faentino nelle strategie di Borgo Panigale. “Siamo lieti – scrive - di confermare la prosecuzione della collaborazione pluriennale tra Ducati Corse e il Team BK8 Gresini Racing MotoGP. Un rapporto costruito nel tempo, basato su valori condivisi, competenza tecnica e una comune determinazione a perseguire obiettivi ambiziosi in pista. Questa partnership si è arricchita di importanti risultati sportivi ottenuti dalla squadra, a testimonianza della qualità del lavoro svolto insieme. Il Team BK8 Gresini Racing MotoGP rappresenta un partner chiave all’interno del nostro progetto e continueremo a lavorare fianco a fianco con continuità, con l’obiettivo di far progredire il nostro percorso di crescita comune”.

A gestire questa transizione, col solito taglio da mamma, c'è chiaramente Nadia Padovani che ribadisce come l'anima della squadra rimarrà intatta, fedele alla linea tracciata da Fausto: “Dal prossimo anno cambierà molto – spiega - ma l’essenza del Team BK8 Gresini Racing MotoGP rimarrà la stessa. Continuiamo ad essere una squadra che lavora per crescere stagione dopo stagione, e nel 2027 lo faremo con due piloti nei quali riponiamo grande fiducia e che siamo pronti a supportare pienamente. Dani è un profilo che seguiamo da tempo e siamo contenti che possa iniziare la sua esperienza da rookie con noi. Joan è un Campione del Mondo MotoGP: il suo palmarès parla da sé. Uno è all’inizio del suo percorso, l’altro punta a ritrovare le sue sensazioni migliori e a sfruttare al meglio il proprio potenziale. Per entrambi vogliamo essere un punto di riferimento costante. Continueremo a correre insieme a Ducati Corse, che negli anni si è rivelata un partner affidabile e vincente, e di questo siamo molto felici. Infine, ma non meno importante, a fine stagione saluteremo Alex e Fermin, due piloti che hanno dato tanto alla nostra squadra, sia in termini di risultati che di rapporto umano. A loro va il nostro ringraziamento e i migliori auguri per il futuro”.