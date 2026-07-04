Volete capire la maturità di Kimi Antonelli? Beccatevi l’ultimo giro della Sprint a Silverstone, a cannone: “Volevo dimostrare di poter recuperare anche quando si parte più indietro”

“Siamo in un ottimo momento e stiamo facendo un gran lavoro insieme alla squadra”, racconta allo scozzese, consapevole però di dover continuare a spingere ogni volta un po’ di più. “Però non possiamo assolutamente abbassare la guardia, perché Lewis e la Ferrari stanno facendo un lavoro incredibile. E poi ci sono la Red Bull e la McLaren che stanno rimontando, senza dimenticare George che è sempre velocissimo. Per questo dobbiamo continuare ad alzare l’asticella e a portare a casa ottimi risultati”.



Sul giro veloce, invece, prima di parlare si prende un momento per trovare le parole giuste, consapevole di poter essere frainteso: “Volevo farlo”, afferma qualche secondo più tardi. “È stata una gara in cui abbiamo spinto dal primo all’ultimo giro, però mi sentivo davvero bene in macchina e l’unica cosa che volevo dimostrare è che il passo c’è e che si può recuperare. Quindi, anche se si parte un pelino più indietro, alla fine ero a mio agio, avevo preso il ritmo e mi stavo divertendo. È stata una bella gara e una bella battaglia con Lewis, ma adesso il focus è tutto sulle qualifiche”.

In controllo totale della situazione, dentro e fuori la pista. Questo Kimi Antonelli è sempre più uno spettacolo.