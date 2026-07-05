He never left. A Silverstone Charles Leclerc vince e ci ricorda perché è tra i più grandi di questa F1: “I momenti difficili non durano per sempre e solo le persone forti resistono”

Per qualcuno è stato il momento più difficile mai vissuto da quando è arrivato in Ferrari, affrontato lavorando e sempre a testa bassa. Lo aveva sottolineato più volte, anche quando tutto sembrava andare male. Poi quella soluzione trovata arrivato a Silverstone, le parole di grande fiducia e soddisfazione dopo il secondo posto nelle qualifiche e una gara che ricorda a tutti quanti perché è uno dei più grandi di questa F1.

Ha gestito tutto alla perfezione e, il segnale più importante, è arrivato dopo che Kimi Antonelli si era preso la posizione su Lewis Hamilton. In tanti si sarebbero aspettati che l’italiano l’avrebbe preso in poco tempo, riproponendo quel ritmo impareggiabile fatto vedere in Sprint Race. Quel ritmo c’è stato, ma la risposta di Charles è stata altrettanto potente. Nessuna sbavatura, soltanto un giro da qualifica dopo l’altro fino al pit stop. Da quel momento in poi i due hanno viaggiato su strategie differenti, fino al problema di Antonelli.



In quel momento aveva venti secondi di vantaggio su Lewis Hamilton, il primo degli altri, poi il caos più totale tra Safety Car e una ripartenza proclamata ma annullata. Succede di tutto, un po’ come al solito quando si trova in testa ed è pronto a vincere una gara, come poi ha sottolineato sorridendo una volta sceso dal podio: “Le mie vittorie hanno sempre qualcosa di speciale... quando salgo sul podio è sempre così, però, mamma mia, che feeling!”, esclama sorridente a Sky Sport F1.

“Sono veramente contento. Da diversi weekend facevo fatica a trovare questo feeling con la macchina”, continua a raccontare soddisfatto. “Ho lavorato tantissimo e sabato, dopo la sprint race, mi sono un po’ esposto dicendo: ‘Penso di aver trovato qualcosa’. Dovevo però dimostrarlo in pista, non solo in qualifica ma anche in gara. Ieri le sensazioni erano buone dopo la qualifica, ma bisognava correre per confermarle e ci siamo riusciti”.

Un attimo dopo parla anche di quanto successo a Kimi Antonelli, riconoscendone la velocità con grandissima onestà: “Oggi abbiamo avuto anche un po’ di fortuna: non credo che avrei tenuto la vittoria se Kimi non avesse avuto quel problema, ma la fortuna fa parte del gioco”. Mara Sangiorgio, allora, sottolinea come il motorsport sia anche questo.