Maurizio Pistocchi è tornato per smontare il Mondiale: “Propaganda spicciola di Infantino e Trump”. Malagò in Figc? “Rappresenta un certo tipo di interessi”. Poi Mancini (“il ct sarà lui”), Maldini, Adani e la comunicazione sportiva

Maurizio Pistocchi, partiamo dal Mondiale: su X è stato molto critico e l'ha definito come la fine del calcio come sport.

Quelli che abbiamo visto finora sono diversi da quelli che sono sempre stati i Mondiali, ovvero una festa inclusiva alla quale partecipavano tutti con molta leggerezza. Era dai tempi delle edizioni realizzate sotto dittature, per esempio Argentina 1978, che non c’erano così tanti casi controversi: arbitri ai quali è stato impedito di partecipare, squadre di calcio ghettizzate e obbligate a soggiornare fuori dal Paese che ospita la competizione. Il caso di Thomas Partey di cui ho parlato su X è un estremo: è chiaro che il ragazzo ha delle cause pendenti per reati molto gravi, però è altrettanto vero che non sono stati presi provvedimenti né dalla Federazione, né dalla sua squadra di club. Non farlo entrare nel Paese mi è sembrato veramente un provvedimento inadeguato.

Degli hydration break cosa pensa?

Come ha dimostrato palesemente l'episodio nel quale l'arbitro a bordo campo ha impedito la ripresa del gioco prima della fine degli spot, l’idratazione era solo una scusa. Sono fatti per portare più sponsor, quindi sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista sportivo questo non è più il Mondiale al quale eravamo abituati.

Nonostante l'allargamento a 48 squadre?

L’aggiunta di tutte queste squadre a mio avviso non rappresenta un progresso della competizione. E infatti parliamo di Messi, di Kane, di Haaland, di Mbappe: campioni che fanno la differenza e che di solito militano nelle squadre più grandi. Il Mondiale è stato trasformato da Infantino in una grandissima operazione di propaganda. Propaganda sportiva della Fifa, propaganda politica spicciola per quanto riguarda invece il governo degli Stati Uniti.

Il fatto che sia un’edizione meno eurocentrica non è l'unico elemento davvero più inclusivo?

Dobbiamo valutare un insieme di cose, compresa la mancanza dell'Italia, che ha vinto quattro volte questa competizione. Intendiamoci, per me la nostra Nazionale non meritava di qualificarsi sul campo. Ritengo però che una grande manifestazione di sport debba comprendere delle wild card. Le Nazionali che hanno fatto la storia di questo gioco, e sto parlando anche del Brasile, dell'Argentina, dell'Olanda, non possono stare fuori dal Mondiale. Per il bene della manifestazione.

Le due cose forse non si escludono: avere modelli calcistici differenti aiuta a trovare nuove storie, che trascendono la qualità espressa dalle Nazionali più quotate nel ranking.

Io sono d'accordo sull’elemento dello storytelling. Ma a mio modo di vedere l'allargamento della competizione non ha portato un miglioramento della qualità del gioco.

Come valuta le risposte di Infantino ai giornalisti sui vari temi che abbiamo citato? Da una parte dice che la Fifa non aveva possibilità di decidere sulle frontiere degli Stati Uniti, dall’altra segue Trump a Sharm el-Sheikh come fosse un diplomatico.

Ma lui è un politico. Però nel momento in cui concedi l’organizzazione del tuo torneo più importante devi importi su alcune questioni, per esempio prevedere una free card per superare i confini a calciatori e staff. Il caso dell’arbitro Artan è scandaloso, escluso per il solo sospetto che abbia delle conoscenze in un’organizzazione terroristica. Una vergogna.

A maggior ragione se la Uefa gli dà l'incarico della Supercoppa.

È sembrato il contentino. Oppure la dimostrazione che il presidente Uefa Ceferin ambisce alla presidenza della Fifa, quasi una sfida politica.