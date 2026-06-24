La brutale verità su Alex Schwazer, il doping e l'EPO è quella che nessuno vuole sentire

Oggi, dallo stesso laboratorio di Colonia, arriva la terza positività. Sandro Donati, fiutato il pericolo, è riuscito in via del tutto straordinaria a portare a casa una terza provetta di urina, residuo del controllo. Non è la prassi: normalmente il residuo non analizzato viene smaltito sotto gli occhi dell'atleta, senza che nessuno possa conservarlo. Ma quella provetta è l'unica possibile prova di una manipolazione. L’urina infatti ha dei marker specifici che cambiano giorno dopo giorno. Perciò quelli del 26 aprile sono specifici e individuabili in entrambe le provette. Insomma, se i marker coincidono e c'è EPO anche lì, cade ogni dubbio. Se non coincidono, o se quella provetta semplicemente non risulta riconducibile allo stesso prelievo, è la difesa di Schwazer a vacillare. Ma se coincidono e l'EPO non c'è sarebbe una prova di manomissione. Schwazer ha detto che vorrà le controanalisi solo a condizione che venga esaminata anche questa terza provetta, altrimenti rinuncerebbe persino al diritto, sacrosanto e previsto dal regolamento, di chiedere la verifica sul campione B. È una scelta che si può leggere in due modi opposti, come la mossa di chi è così sicuro della propria innocenza da voler giocare ogni carta a disposizione, comprese quelle che la prassi normalmente non prevede. O come stanchezza vera, quella di un uomo di 41 anni che ha già consumato un'intera carriera (e vita) in tribunali sportivi e ordinari e che, ormai, non ha più fiducia nella giustizia, nelle istituzioni e nelle procedure.

Ma poi, doparsi oggi, per Schwazer, che senso avrebbe? Quando sarebbe stato pressochè certo un controllo antidoping. Nel 2012 il calcolo, per quanto miserabile, una logica perversa la aveva. Oggi ha 41 anni, due figli, un lavoro lontano dallo sport, ed era tornato a correre per chiudere in pace con la propria storia. Il rischio enorme, il guadagno quasi nullo. Non prova nulla, ci si dopa anche senza movente, ma è un'assenza che la narrazione del recidivo incallito preferisce ignorare.

La verità brutale è che c'è qualcosa che non torna ed è questo che dovrebbe far riflettere. Per questo, anche chi non è disposto a credergli sulla parola, dovrebbe augurarsi la stessa cosa: che si faccia chiarezza fino in fondo, senza condizioni capestro da nessuna parte. Non per fare un favore a Schwazer, ma allo sport, a un sistema che non può permettersi il sospetto di aver sbagliato le basi una volta, figurarsi due.