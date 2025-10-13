Il tennis e il doping della classifica Atp, dalla caduta di Sinner all’impresa di Vacherot: è ora di cambiare le regole del ranking?

Il meccanismo è antico, e in apparenza razionale. Il ranking Atp non fotografa il valore assoluto di un tennista, ma il suo rendimento annuale e la sua capacità di ripetere le prestazioni dell’anno precedente. Ogni punto ha una data di scadenza: quelli guadagnati in un torneo “cadono” dopo 52 settimane e vengono sostituiti da quelli dell’edizione successiva. Ma nei fatti, se nel 2024 hai vinto Shanghai, come Sinner, e nel 2025 ti fermi al terzo turno, il saldo è brutale: da 1.000 punti a 50, –950 in un attimo, appunto. Il sistema ti guarda e dice: “Non sei più quello di prima, ti butto giù”.

Il paradosso è evidente: Sinner non è peggiorato come giocatore, ma paradossalmente paga l’eccezionale annata precedente, rispetto alla quale può al massimo confermarsi e facilmente può precipitare in classifica con un semplice ritiro per infortunio. Nel ranking, non conta chi sei, conta quando lo sei stato.

Questo produce una conseguenza curiosa e, a suo modo, crudele: più sei forte, più ti metti nei guai nel giro di poco. Chi ha un’annata quasi perfetta – come Sinner nel 2024 – riempie la propria classifica di punti “da difendere”. Ogni torneo dell’anno successivo diventa una lastra di ghiaccio sottile: puoi solo scivolare o al massimo rimanere appeso con la forza.

Al contrario, chi ha avuto una stagione altalenante o deludente, come Alcaraz in alcuni passaggi del 2024, parte da una base solida ma con molti meno rischi. Ogni buon risultato diventa guadagno quasi puro.

È quello che si potrebbe chiamare “effetto soffitto”: i migliori non possono quasi più salire (a meno di non avere avuto qualche evidente passaggio a vuoto), mentre chi sta sotto ha quasi tutto da guadagnare.

Con questo tipo di classifica del tennis, la continuità e l’eccellenza si trasformano rapidamente in un peso che ti può schiacciare, quantomeno in graduatoria.