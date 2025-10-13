Tegola Ducati: Marc Marquez s’è dovuto operare. Intanto Gigi Dall’Igna torna così sui guai di Pecco Bagnaia

Intanto, a far discutere in Spagna è il documentario realizzato da As.com in cui Gigi Dall’Igna, parlando proprio di Marc Marquez, ha rilasciato dichiarazioni che possono prestarsi a interpretazioni maliziose. “Marc – ha detto – mi rende la vita molto più facile”. Niente di non vero e niente di non già evidente, ma questo può significare anche che, prima di Marc Marquez, Gigi Dall’Igna ha avuto una vita resa difficile? L’ingegnere italiano non è certo il tipo che si lascia andare a affermazioni non ragionate o sull’onda dell’entusiasmo e l’impressione che qualcosa possa essersi rotto davvero nel rapporto con Pecco Bagnaia oggettivamente c’è.

“Marc – ha detto Dall’Igna - l'ho trovato molto facile da gestire, un pilota che sa mettere a proprio agio tutti coloro che lo circondano, coloro che lavorano per lui. Ecco perché dico che, per me, questo è ovviamente un valore aggiunto, perché motivare le persone è uno dei miei compiti. Senza dubbio, da questo punto di vista, Marc mi semplifica la vita. Sicuramente è un compagno di squadra difficile, non perché faccia qualcosa per irritare il compagno di squadra o i piloti che guidano la stessa moto, ma semplicemente perché è così forte: con questa moto non ha rivali. Quello che succederà domani è difficile da prevedere perché i piloti intorno a lui sono molto forti, ma vedremo. Sarò contento se le cose continueranno così: penso che Marc abbia anni davanti a sé per aumentare ulteriormente il suo palmares. E quindi, secondo me, sarà giusto fare un bilancio quando deciderà di appendere il casco al chiodo”.