Ma che deve fare di più questo Nicolò Bulega? Per battere Toprak (che se l’è presa con Iannone) servirà la Ducati (e i ducatisti)

Non s’è annoiato, intanto, oggi, in una Gara2 in cui l’italiano s’è trovato ancora una volta da solo contro un avversario che non sbaglia mai e che in questa stagione ha anche potuto contare su una moto che non l’ha mai tradito, al contrario di Bulega, appunto, che in quei punti di distacco da Toprak ha tanto – tanto davvero – da recriminare per quelle vittorie già messe in tasca e sfumate nel corso della stagione per problemi tecnici. “Per quanto riguarda la gara di oggi – ha poi aggiunto il turco – all’inizio ho dovuto spingere troppo e la mia gomma ha iniziato a calare proprio quando cominciavo a recuperare su Bulega, con il degrado dello penumatico la moto ha cominciato a risultare nervosa e sentivo anche fastidiose vibrazioni. Comunque abbiamo guadagnato altri tre punti. Come festeggerò se vincerò il mondiale a Jerez? Non lo so, ci stiamo ancora pensando”.

Sì, ci sta pensando perché è quasi impossibile pensare che non succederà. Ecco perché adesso, all’ultimo round di Jerez, con 62 punti in palio e 39 da recuperare, a Borgo Panigale servirà che a fare qualcosa in più sia la stessa Ducati. Come? Impossibile dirlo e, di sicuro, sempre nei limiti della sportività. Ma qualcosa bisognerà inventarsi per trovare quel di più tecnico che Bulega trova invece in se stesso ogni fine settimana da qualche tempo a questa parte. Ordini di scuderia? Difficile pensare, sia perdonato il gioco di parole, che in Ducati non ci abbiano pensato. Ma Alvaro Bautista ha dimostrato anche oggi di non avere minimamente il passo di quei due e pure lo spagnolo ha comunque molto da giocarsi, visto che ora è terzo nella classifica generale, dopo i tre terzi posti di questo fine settimana grazie a cui è riuscito a scavalcare lo sfortunatissimo Danilo Petrucci (che domani si opererà alla mano e poi tenterà l'impresa impossibile).