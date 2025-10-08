Ma questo Gigi Dall’Igna? Si coccola Aldeguer, fa gli auguri a Marc Marquez e taglia corto su Pecco Bagnaia: “s’è già detto tanto”

Diciamo solo che Mandalika è stato uno di quei weekend che capitano, anche a noi... Questa è la notizia dell'ultima ora del momento. Ogni tanto, abbiamo anche bisogno di queste situazioni difficili per ricordarci che nulla è facile e che tutto è frutto di un impegno costante, sempre”.Parole per la squadra che sembrano stridere un po’ con quelle affidate a un vocale da Pecco Bagnaia nella giornata di domenica e, prima ancora, alla tv spagnola, con il pilota italiano che ha chiaramente chiesto alla squadra di dargli spiegazioni sul perché la sua Desmosedici a Mandlika è sembrata inguidabile rispetto a quella con cui aveva trionfato a Motegi. Le risposte, però, al momento non ci sono, o badano bene a non farle sapere, e lo stesso Dall’Igna ha letteralmente sorvolato sull’argomento, pur ribadendo che tra la squadra e Bagnaia non ci sono le tensioni che molti sembrano voler raccontare. “Dovremo valutare – dice - tutti i dati tecnici con la calma e la pazienza necessarie, a maggior ragione per Pecco, di cui si è già detto tanto. Andremo avanti con le stesse convinzioni e fiducia, di sempre.

E’ un messaggio a Pecco? E’ un messaggio ai tifosi o è un voler ricordare a tutta Ducati che c’è ancora del lavoro da fare, soprattutto in vista del 2026? Per ora resta tutto un po’ difficile da raccontare. Un messaggio certamente per Marc Marquez, Dall’Igna l’ha invece dato nel seguito del suo Post Race: “inviamo a Marc i nostri più sentiti auguri di una completa guarigione, senza urgenze o imprevisti. Fortunatamente, il tempo è dalla nostra parte. È stato un fine settimana in cui tutto è stato complicato e molto difficile da digerire”.