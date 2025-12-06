L’ultima chance per Vettori? Ecco perché l’incontro con Ferreira è decisivo per il destino da fighter di “The italian dream”. Dai vertici della Ufc a maschera di sé stesso

La sensazione da fuori è che il problema di Marvin negli ultimi tempi sia stato proprio Marvin stesso, troppo chiacchierato fuori dall'ottagono, vittima di un cambio di stile mai pienamente a fuoco e sconfitto da avversari di livello inferiore al suo. “Il peggio è già avvenuto” aveva dichiarato prima del match con Allen, arrivato al culmine del periodo peggiore della sua vita e della sua carriera. Oggi la distanza con quelli che una volta erano i suoi diretti rivali sembra incolmabile, ma proprio l'incontro di sabato potrebbe essere il trampolino verso un rilancio della sua carriera. Vettori ha dimostrato di saper vendere e far parlare di sé, e nell'ottagono ha sempre offerto spettacolo, due “Fight of the Night” negli ultimi tre incontri. Non si è mai tirato indietro, ha accettato match in short notice e cambi di peso. Dopo l'incontro vinto contro Paulo Costa, presentatosi in sovrappeso, lo stesso Dana White ha speso parole al miele per il fighter italiano: “Dobbiamo dare tutto il merito a Vettori, era disposto a combattere in qualunque categoria di peso e non ha lasciato che questa roba intaccasse il suo stato mentale”. Vettori è stato una risorsa per la Ufc e potrebbe tornare ad esserlo, nel 2021 dichiarava “ Sono il più forte al mondo e lo dimostrerò”, oggi sembra passata una vita, ma a luglio ha ribadito con la solita sfrontatezza che il suo obiettivo rimane la cintura: “Certo, il motivo per cui lo faccio ancora è questo. Per il resto, cazzi loro”. Contro uno striker come Ferreira, “The Italian Dream” potrebbe portare il combattimento a terra, rispolverando il grappling che tanto lo aveva portato in alto. Serve una vittoria per scrollarsi di dosso un periodo difficile, le tante parole e i tanti dubbi che rischiano di farlo sprofondare in un abisso ancora più profondo. Vettori ancora oggi lascia spazio alla sua parte istintiva, quella che in parte lo ha portato ai vertici della Ufc, oggi rischia di nuovo la bocciatura e serve il miglior Marvin, altrimenti sabato rischia di essere l'ultimo ballo.