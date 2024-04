Le cattive compagnie, la furia anti-cristiana, il metal, le droghe. La banda che, a un certo punto, con l’arrivo di Andrea Volpe, cambia natura e alza l’asticella. Qui, a voler conservare il gusto pedante della memoria, nascono i problemi di questa ennesima ottima intervista di Casadei, che giunge all’obiettivo ma deve anche lui, in qualche modo, arrendersi di fronte ad alcune amnesie di Maccione che oggi – col senno del poi e a pena scontata – non appaiono più come figlie di una strategia processuale, bensì funzionali alla chance di una piena accettazione di sé. “Di quella notte non ricordo nulla”. Però ricorda tutto il resto. Il prima e il dopo quella notte. Il blackout riguarda proprio le martellate con cui ha sfigurato l’amico Fabio. Un blackout della coscienza? Neppure Casadei può saperlo. Michele Tollis, padre di Fabio, il commovente guerriero che ha cercato il figlio ovunque e, grazie alla sua denuncia, ha fatto sì che il vaso di pandora venisse scoperchiato (2004), non ha perdonato Volpe (che ha incontrato in carcere), al quale però ha destinato un sincero “in bocca al lupo”. Di Maccione, invece, non si è mai fidato. Lo ha sempre ritenuto un bugiardo. Durante la lunga intervista, peraltro, il gioco per l’ascoltatore non dovrebbe essere quello di “individuare la bugia”, bensì provare a capire come un giovane uomo con una vita davanti si sia risolto, in chiave evolutiva, una questioncina così urticante come quella di aver preso parte a una delle catene di delitti più efferate della storia d’Italia. Anonima ma ben individuabile da chiunque abbia frequentato le cronache relative alle Bestie, nei racconti di Maccione emerge, spaventosa e psicopatica, la figura del “vampiro” Paolo “Ozzy” Leoni e insieme a lui il contorno di una Lombardia periferica e depressa costellata da famiglie disfunzionali, figli che non si sa dove trovino i soldi per bere e drogarsi, orge, atti di nonnismo che presto si trasformano in allucinanti prove di coraggio. Cronache stranote che Maccione deve di nuovo ripercorrere per spiegarci come è riuscito a riscoprire la famiglia, ad accettare sé stesso, ad apprezzare “la musica ambient”.