Le bombe di Marvin Vettori al Bsmt di Gazzoli: Mike Tyson? “Triste vederlo così”. McGregor “fa andare le mani facilmente” e a Joe Rogan “non piaccio”. Gli esordi in America? “Dormivo al McDonald’s”. Ma quanto guadagnava?

Poi la firma in Ufc: “Mi ha chiamato il mio manager dicendomi: they signed. È arrivata la firma. Volevo urlare ma poi mi ha detto: you can’t say nothing. Non ho potuto dirlo a nessuno per un mese e mezzo fino al debutto. Pensavo fosse in Europa, invece era un evento grosso, a Las Vegas: McGregor-Nate Diaz 2”. I guadagni? “Ho cominciato a vivere decentemente dopo il secondo, terzo contratto Ufc. Con il primo ti metti in pari, metti via poca roba. Il contratto base Ufc, appena entri, è 12mila più 12mila. Però ti devi pagare la preparazione, il camp, poi se vinci ti danno gli altri 12mila, se no torni a casa solo con i primi 12 sui quali poi ci devi pagare anche le tasse, oltre a tutto il resto”. Con un budget del genere, non è stato facile agli inizi in America: “Volevo andare alla Kings, un camp in California. Avevo un budget di 10mila e non volevo spenderli tutti, ma non era facile. Dovevamo andare dalla zia di un mio amico a Pasadena, ma non era vicinissimo. Poi, dopo aver dormito una sera al McDonald's dove scroccavo il wi-fi, ho conosciuto un ragazzo che mi ha ospitato a casa sua”. Poi la rivalsa, con Mike Tyson che va a vedere i suoi incontri, ma viceversa, cosa ne pensa Marvin Vettori degli ultimi match di Iron Mike? “L’incontro con Jake Paul ha avuto senso dal punto di vista dei soldi, ma per me è stato quasi triste vedere Mike ridotto in quel modo, si poteva evitare, a 60 anni. La natura fa il suo corso per tutti”. E Conor McGregor? “Non sono un moralizzatore, o uno che giudica, ma lui comunque ha perso un po' la reputazione nel mondo del fighting. Cioè, ormai non è più quello che ha battuto Eddie Alvarez, che ha conquistato due titoli o che comunque ha fatto cose assurde”. Il pugno a Facchinetti? “Bisognerebbe essere lì per capire la situazione, comunque è uno che fa andare le mani un po' troppo facilmente”.