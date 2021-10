Una serata apparentemente festosa rovinata da un gesto insensato: “Nella vita di un combattente ci sono tantissime battaglie. Lui forse ne ha vinte parecchie nella gabbia sarebbe meglio se iniziasse a vincerne qualcuna anche nella vita". È ormai virale la vicenda che ha avuto per protagonista suo malgrado Francesco Facchinetti, che l’altra sera è stato aggredito a sorpresa in un hotel di Roma dal campione di MMA Conor McGregor. E l’ex pugile italiano Giacobbe Fragomeni, già campione del mondo WBC nel 2008 per la categoria dei pesi massimi leggeri – che abbiamo raggiunto telefonicamente – non sa spiegarsi come possa accadere a un professionista di perdere così il controllo. Facchinetti e Benji (del duo musicale Benji & Fede) con le rispettive mogli erano a cena, in occasione della Festa del Cinema, quando McGregor li ha invitati nel suo hotel. "Ha mandato un messaggio a una persona a me cara dicendo: ‘Vieni in hotel da me insieme ai tuoi amici a fare festa’. Quindi finiamo la cena e andiamo per incontralo” ha raccontato il cantante. Per due ore tutto scorre serenamente, ma quando Benji dice di voler andare a dormire e Facchinetti cerca di convincerlo a rimanere, dal nulla il campione di MMA gli sferra un pugno da distanza ravvicinata. Ora Facchinetti ha già detto che denuncerà il campione dei pesi leggeri e dei pesi piuma (il primo a unire i due titoli) chi era presente testimonierà a suo favore, ribadendo l’insensatezza di quel gesto.