SI PUÒ FARE! Un Max Verstappen stratosferico porta avanti il mondiale, Norris risponde, la strategia McLaren cambia e in Ferrari l’incubo continua

Non uno, bensì due giri da pole position. Ad Abu Dhabi Max Verstappen poteva fare soltanto una cosa per mettere pressione a Lando Norris e puntare al Mondiale: stargli davanti, sempre. E nonostante il fine settimana fosse iniziato in salita, con una McLaren dominante, l’olandese e la Red Bull hanno risposto, a modo loro: hanno ribaltato la macchina nella notte tra venerdì e sabato, sono migliorati e, alla fine, hanno realizzato la prima impresa del weekend.

Una pole position clamorosa per lanciare un messaggio forte, dopo un primo giro in Q3 da paura. Sarebbe bastato quel tempo per partire davanti a tutti, ma abbassarlo ancora avrebbe significato mandare un altro messaggio di forza, di controllo totale della situazione. E così Max non ci ha pensato due volte, è sceso in pista e, sotto la bandiera a scacchi, la colonnina del suo tempo si è colorata nuovamente di fucsia, staccando tutti alle sue spalle. Un capolavoro costruito quando, mentre gli altri montavano un treno di gomme nuove per assicurarsi l’accesso all’ultimo taglio della qualifica, lui il tempo lo faceva con gomma usata, segno di una sicurezza impressionante.