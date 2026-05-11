Ma perché la Corte dei Conti sta indagando sulla pista da bob delle Olimpiadi di Milano Cortina? I danni che nessuno vuole pagare e un futuro incerto

Tuttavia adesso la Corte dei Conti del Veneto ha aperto un fascicolo per danno erariale. L'indagine ha due filoni. Il primo riguarda la costruzione stessa dell'impianto. Il secondo — quello più caldo — riguarda i danni scoperti dopo i Giochi e la riconsegna dell'impianto, siglata tra Comune di Cortina, Fondazione Milano Cortina e Simico: la Procura vuole stabilire chi sia responsabile delle 112 criticità rilevate nel verbale di sopralluogo del 25 febbraio — 45 pagine di foto e segnalazioni stese dal direttore dei lavori Michele Titton — e accertare che i costi per ripararli siano proporzionati. La domanda centrale è se quei danni siano stati causati dall'utilizzo intensivo durante i Giochi, o se preesistessero all'evento olimpico — il che sposterebbe le responsabilità in modo molto diverso.

La riconsegna dell'impianto si è bloccata per più di un mese. I campionati italiani di marzo sono stati annullati anche per il veto del CIO. Simico e Pizzarotti hanno sempre negato ogni responsabilità: lo Sliding Centre è stato realizzato e consegnato "a regola d'arte, in tempi record", sostengono. Di conseguenza, secondo loro, i danni sarebbero da addebitare alla Fondazione Milano Cortina, che ha gestito l'impianto durante i Giochi. La Fondazione non ha confermato questa versione. I costi, ha dichiarato Simico, "saranno imputati ai diretti responsabili nelle forme di legge". Chi siano questi diretti responsabili è, appunto, quello che la magistratura contabile dovrà stabilire.