Alle Olimpiadi di Milano-Cortina il record di medaglie costa caro, quanto verserà il Coni agli atleti per i premi? Ma per pagarli non servirà l'aiuto dello Stato

Medaglie, medaglie a gogo. Ci siamo abituati in questi giorni alle notizie continue. Medaglia per l'Italia: oro, argento, bronzo. Non era mai successo, non in questi termini. Un'Olimpiade invernale con questo volume di vittorie. Il record prima di Milano-Cortina apparteneva a Lillehammer 1994, dove l'Italia raggiunse venti medaglie: sette ori, cinque argenti, otto bronzi. Nel 2026 se ne sono aggiunte altre dieci, trenta medaglie: dieci ori, sei argenti e addirittura quattordici bronzi. Frutto certo di un maggior numero di discipline presenti rispetto a Lillehammer, ma rimane comunque un risultato straordinario in relazione alla crescita di competitività di molti Paesi dell'emisfero australe. Un record storico, di cui il Coni sarà sicuramente orgogliosissimo. Testimonia l'ottimo lavoro e la grande programmazione svolta in questi anni dal Comitato Olimpico. Ma un record che rappresenta anche un salasso per le casse del Comitato.

La medaglia è infatti simbolo di orgoglio, di valore sportivo, ma anche di valore economico. Il Coni gratifica i propri medagliati con dei lauti premi in denaro, e proprio l'Italia rispetto al resto d'Europa è una delle nazioni con i premi più generosi. 180 mila euro per l’oro, 90 mila per l’argento e 60 mila per il bronzo.