Francesca Lollobrigida vince e incassa: ma quanto valgono i due ori nel pattinaggio di velocità? E in questa edizione delle Olimpiadi è l'italiana più pagata

Anche l'Italia ovviamente retribuisce i suoi atleti. E un medagliere così ricco graverà sui conti pubblici. È curioso ad esempio come la criticatissima pista di bob, costata 118 milioni di euro, stia continuando a prosciugare i soldi dello Stato. Dal solo slittino infatti sono arrivati due ori e due bronzi. Ma quanto paga l'Italia per ogni medaglia? In Italia un oro olimpico vale circa 180.000 euro (196.000 dollari), l’argento 90.000 euro (98.000 dollari) e il bronzo 60.000 euro (65.000 dollari). Va da sé che vincere un oro alle Olimpiadi è dunque piuttosto redditizio. Pensate allora vincerne due. Era successo a Jacobs nel 2021 a Tokyo, vincendo i 100m e la staffetta 4x100m. Alle Olimpiadi Invernali il primo a riuscirci era stato Alberto Tomba nel 1988 vincendo slalom gigante e slalom speciale. Mentre non succedeva dal 2006, quando il fondista Giorgio Di Centa trionfò nei 50km e nella staffetta 4x10km. Ci è riuscita di nuovo quest'anno Francesca Lollobrigida, vincendo prima nei 5000m e poi nei 3000m del pattinaggio di velocità. Un contributo significativo al medagliere azzurro, che fa della pattinatrice romana la sportiva italiana più pagata di questi Giochi. I due ori le sono valsi 360.000 euro lordi, su cui poi andranno versate le imposte. A questi andranno poi sommati i bonus da parte degli sponsor. Un discreto bottino, senza contare che mancano ancora 1500m e mass start. Nella giornata di ieri Lollobrigida, stremata, ha detto: “Non aspettatevi la medaglia nei 1500”. Noi ci speriamo, e lo Stato sarà ben contento di gonfiarle ancora il conto.