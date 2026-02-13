Max Verstappen e Lewis Hamilton uniti nell’odio per questa Formula 1: “È una Formula E con gli steroidi. Così è difficile impegnarsi a lungo termine”

L’unico aspetto a salvarsi è il valore simbolico della nuova power unit Red Bull, motivo d’orgoglio per l’intera squadra: “Dal punto di vista della guida non è così divertente. Ma sono consapevole di cosa ci sia in gioco per il team. Siamo in pista con il nostro motore e vedo l’entusiasmo delle persone che ci hanno lavorato. Quando sarò in macchina darò sempre il massimo, questo è certo. Però, se mi chiedete un parere sulle sensazioni, non sono entusiasmanti”.

A livello di performance l’inizio è stato positivo e la speranza è quella di poter vincere, ma ciò non cambia l’opinione sulle nuove regole: “Per me un’auto vincente non è tutto, deve anche essere divertente da guidare. La macchina è bella, le proporzioni sono corrette, non è quello il problema. È tutto il resto che, per me, è un po’ contro lo spirito delle corse”. Max conosce il peso delle sue parole, ma con quattro titoli Mondiali conquistati e una sfilza di record demoliti l’ultima delle sue volontà è quella di girare intorno ai problemi: “Probabilmente qualcuno non sarà contento di sentirmi dire queste cose, ma sono schietto. Perché non dovrei poter dire cosa penso della mia macchina? Non ho scritto io il regolamento. Se non ci fossero stati aspetti politici nella sua definizione, credo che la vettura sarebbe stata molto diversa”.