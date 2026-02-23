In queste Olimpiadi c'è qualcosa che lo sport riesce ancora ad insegnare, e riguarda la vita: l'esempio degli Usa nell'hockey che vincono e portano in campo i figli del loro compagno di squadra scomparso

Queste Olimpiadi, ve lo abbiamo già raccontato, ci hanno già detto che non serve essere amici per vincere. È il mondo dello sport professionistico, dove tutto è finalizzato al risultato, alla vittoria, alla medaglia. I compagni di squadra sono un mezzo per raggiungere un fine. Ma l'errore sta nel pensare che anche la vita sia così. Che non conti il percorso e il rapporto costruito con i propri compagni di viaggio bensì solo il risultato finale. Ma, come nelle migliori storie di sport, le Olimpiadi proprio alla loro fine ci sbugiardano e ci regalano un esempio di umanità, amicizia e fratellanza.

Francesca Lollobrigida è stata criticata per aver festeggiato l'oro con in braccio suo figlio. Beh ieri c'erano due bambini che un padre con cui festeggiare l'oro olimpico non ce l'avevano più. Sono Guy e Jane, i figli di Johnny Gaudreau. Il nome alla maggior parte non dirà niente, come potrebbe essere altrimenti per uno sport come l'hockey, che in Italia ha una risonanza mediatica bassissima. Johnny Gaudreau era conosciuto come “Johnny Hockey”, e già dice tutto... Era la stella dei Columbus Blue Jackets. Un attaccante, di quelli di razza, uno di quei giocatori da un punto a partita. Era, sì perché la sua vita si è interrotta bruscamente il 29 agosto del 2024. Un incidente se lo è portato via all'improvviso mentre era in bicicletta con il fratello minore Matthew. Un uomo guidava ubriaco e li ha travolti, avevano 31 e 29 anni. Ha lasciato una carriera da star, ma soprattutto una famiglia bellissima. I due figli, Guy e Jane appunto, e la moglie Meredith che al suo funerale ha annunciato di essere in attesa di un terzo bambino, John jr.