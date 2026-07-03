Silvia Sardone si candida a sindaca di Milano e se vince potrebbe portarsi dietro due assistenti molto chiacchierati. Si tratta di due ex ultras dell’Inter: ecco chi sono, il passato in curva Nord e la politica (oltre il calcio)

Sì, la politica è roba da ultras. Il linguaggio del tifo organizzato ha sempre avuto una connotazione ideologica. Sugli striscioni vengono esposti pensieri e convinzioni, posizionamenti e supporto a proteste, i popoli contro i padroni (o i proprietari). Ci sono le curve di destra e di sinistra, all’interno delle quali altri sottogruppi possono sostenere idee affini o contrarie alla maggioranza. Il mondo ultras è eterogeneo, contraddittorio, antisistema, talvolta a favore del sistema, difficile da inquadrare sotto un’unica lente. Ma c’è chi, pur avendo fatto parte delle curve italiane, si è avvicinato alle istituzioni. Marco “Pacio” Pacini è uno di questi: capo ultrà della Sud del Milan, riferimento assoluto dei tifosi rossoneri in questi mesi complicati fatti di arresti e inchieste, era tra gli assistenti dell’eurodeputata leghista Stefania Zambelli, la madre della sua compagna, entrambi finiti nel 2023 in un’inchiesta per truffa ai danni dell’Unione europea. La Guardia di Finanza di Brescia, su direttiva della Procura Ue, ha eseguito il sequestro di 170 mila euro nei confronti di Zambelli e altri quattro collaboratori, tra cui Pacini. Il procedimento deve ancora concludersi e solo alla fine verranno accertte le eventuali responsabilità. Niente di illecito, invece, nella collaborazione tra Stefano Pavesi e Silvia Sardone, anche lei eurodeputata della Lega, attivissima nell’ultimo periodo in varie manifestazioni contro la presunta islamizzazione e, soprattutto, candidata sindaca a Milano nel 2027. Sardone è in trincea per la patria e la libertà, contro il velo e tutto ciò che non è occidentale. Ma su Pavesi, suo assistente a Bruxelles, vale la pena soffermarsi.
Pavesi è un ex membro degli Irriducibili della curva Nord dell’Inter, militante di Lealtà e Azione, già consigliere leghista nel Municipio 7 di Milano, tra i protagonisti dell’inchiesta di Fanpage “Lobby nera” sull’ecosistema neofascista attivo dietro Fratelli d’Italia in Lombardia. Pavese viene descritto come l’uomo di raccordo tra Lealtà e Azione e Fdi, vicinissimo a Sardone, che infatti l’ha preso come assistente locale in Europa (ovvero i professionisti che supportano i deputati Ue negli Stati di origine). Di lui parlava così “il Barone nero”, Roberto Jonghi Lavarini: “La Lega ha fatto prendere [come] riferimento Pavesi: è tramite lui che si è creato il gruppo Sardone – Bastoni”. Quest’ultimo è Max Bastoni candidato consigliere comunale nel 2021 a Milano in quota Lega con oltre trent’anni di militanza nel Carroccio alle spalle, ex assistente di Mario Borghezio al Parlamento europeo e ritenuto uno degli uomini più a destra del partito, come dimostrato dall’aperitivo elettorale organizzato nella sede di Lealtà e Azione (dove ha militato proprio Pavesi). Anche lui è tifosissimo dell'Inter. Nel 2022, a pochi mesi dalle comunali a Milano, esce dalla Lega (e in seguito viene espulso) per discordanze sull’agenda del segretario Salvini, ormai lontana dalle istanze autonomiste delle Lega delle origini. Passa in Forza Italia l’anno successivo, ma ad aprile 2026 cambia ancora, transfugo in Futuro Nazionale, uno della “sporca dozzina” reclutata dal generale Vannacci. E anche Bastoni, sempre secondo quanto emerso dall’inchiesta Lobby Nera, conoscerebbe molto bene “il Barone” Lavarini, delineando un’asse su cui si muovono anche Sardone e, appunto, Stefano Pavesi, l’ex ultrà della curva Nord ora assistente dell’eurodeputata.
La parabola politica di Pavesi qualche intoppo ce l’ha avuto: nel 2017, infatti, si becca un daspo perché colto in flagranza mentre vendeva dei biglietti per una partita di hockey al Pala Agorà tra Milano Rossoblù e Merano. Oltre a frequentare la curva Nord, Pavesi in passato è stato anche vicino agli ambienti ultrà dell’hockey Milano. Come Ivan Luraschi, ex leader della curva del Milano e amico di Andrea Beretta, l’assassino di Antonio Bellocco. Luraschi (che non è mai stato indagato nell'inchiesta Doppia Curva) e Beretta, intercettati dagli investigatori, parlavano di creare una legione di ultrà destinata agli scontri, allenando i membri della curva per renderli pronti in caso di guerriglia. Una scuola di botte poi fermata dall’indagine che ha smontato il tifo organizzato di San Siro.
Oltre ad assistere Sardone, Pavesi è volontario dell’associazione Una voce nel silenzio, nata per “rendere noto il dramma vissuto da tanti cristiani che in tutto il mondo sono ancora oggi perseguitati per la loro fede religiosa”, e poi evoluta in un progetto più ampio, estendendo l’aiuto e il supporto anche tramite raccolte fondi “a quelle comunità oppresse e perseguitate perché private della loro autonomia e della loro libertà e in linea con i principi etici dell’associazione”. Le missioni riguardano la comunità serba in Kosovo, la Siria dopo le devastazioni della guerra civile e il sostegno alla popolazione palestinese. Tra le missioni citate dall'associazione compare anche il Lugansk, nel Donbass, autoproclamata Repubblica Popolare nel 2014. La Russia ha riconosciuto l’indipendenza della regione il 15 febbraio 2022, pochi giorni prima dell’inizio dell’invasione dell’Ucraina, per poi dichiararne l’annessione nel settembre dello stesso anno, a seguito di un referendum contestato e non riconosciuto dalle Nazioni Unite. In alcuni progetti nella stessa area risultano inoltre contatti e collaborazioni operative con l’associazione “Vento dell’Est”, impegnata in missioni umanitarie nel Donbass e nata nel 2022 con l’obiettivo di rafforzare i legami tra Italia e Russia; la sua figura di riferimento, Lorenzo Berti, ha un percorso politico che include la candidatura con CasaPound alle comunali di Pistoia nel 2017 e una successiva candidatura con la Lega alle comunali del 2022. “Il concetto di solidarietà tra popoli, spesso malamente confuso dall’Occidente con lo sradicamento forzato in favore del modello di mondo unico, è nucleo fondante del progetto. Sono proprio i concetti di solidarietà e di identità a spingere gli attivisti di Uvns a sentire fratello chiunque lotti per la propria patria, chiunque venga attaccato per fini economici con lo scopo di instaurare una dittatura governata dalle sole leggi della finanza e del capitale”. E ancora sul sito viene citato Balzac: le guerre in atto sono di religione solo nella misura in cui “il denaro l’unico è Dio moderno in cui si ha fede”.
Pavesi, dunque, ha tramutato il suo passato da ultrà in esperienza politica, ora al servizio della possibile candidata sindaca a Milano per le amministrative del 2027. Della Lega fa parte anche Daniele Filippo Jarach, ex membro del gruppo ultras della curva Nord con un passato in Forza Italia, già consigliere municipale a Milano, ebreo laico e sionista. Nel 2018, insieme a Gad Lerner, aveva parlato dell’antisemitismo espresso da alcuni cori delle tifoserie organizzate (gli stessi nerazzurri si rivolgevano ai rivali del Milan chiamandoli “Rossoneri ebrei”): “Spesso si canta senza sapere il significato”, ha detto intervistato da Lerner per l’inchiesta di Rai Tre “La difesa della razza”. Proprio in occasione della puntata, Jarach era stato fotografato insieme al giornalista e a Franco Caravita, uno dei leader storici della curva Nord.
Silvia Sardone ha festeggiato lo scudetto dell’Inter con la mascherina nerazzurra. Era il tempo del Covid, in panchina sedeva Antonio Conte. Per le strade di Milano riversò il popolo nerazzurro. Una foto ritrae Sardone e Pavesi insieme durante la festa. L’amore per la politica va insieme alla fede calcistica: cuore nerazzurro e tessera leghista.