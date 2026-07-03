Silvia Sardone si candida a sindaca di Milano e se vince potrebbe portarsi dietro due assistenti molto chiacchierati. Si tratta di due ex ultras dell’Inter: ecco chi sono, il passato in curva Nord e la politica (oltre il calcio)

Oltre ad assistere Sardone, Pavesi è volontario dell’associazione Una voce nel silenzio, nata per “rendere noto il dramma vissuto da tanti cristiani che in tutto il mondo sono ancora oggi perseguitati per la loro fede religiosa”, e poi evoluta in un progetto più ampio, estendendo l’aiuto e il supporto anche tramite raccolte fondi “a quelle comunità oppresse e perseguitate perché private della loro autonomia e della loro libertà e in linea con i principi etici dell’associazione”. Le missioni riguardano la comunità serba in Kosovo, la Siria dopo le devastazioni della guerra civile e il sostegno alla popolazione palestinese. Tra le missioni citate dall'associazione compare anche il Lugansk, nel Donbass, autoproclamata Repubblica Popolare nel 2014. La Russia ha riconosciuto l’indipendenza della regione il 15 febbraio 2022, pochi giorni prima dell’inizio dell’invasione dell’Ucraina, per poi dichiararne l’annessione nel settembre dello stesso anno, a seguito di un referendum contestato e non riconosciuto dalle Nazioni Unite. In alcuni progetti nella stessa area risultano inoltre contatti e collaborazioni operative con l’associazione “Vento dell’Est”, impegnata in missioni umanitarie nel Donbass e nata nel 2022 con l’obiettivo di rafforzare i legami tra Italia e Russia; la sua figura di riferimento, Lorenzo Berti, ha un percorso politico che include la candidatura con CasaPound alle comunali di Pistoia nel 2017 e una successiva candidatura con la Lega alle comunali del 2022. “Il concetto di solidarietà tra popoli, spesso malamente confuso dall’Occidente con lo sradicamento forzato in favore del modello di mondo unico, è nucleo fondante del progetto. Sono proprio i concetti di solidarietà e di identità a spingere gli attivisti di Uvns a sentire fratello chiunque lotti per la propria patria, chiunque venga attaccato per fini economici con lo scopo di instaurare una dittatura governata dalle sole leggi della finanza e del capitale”. E ancora sul sito viene citato Balzac: le guerre in atto sono di religione solo nella misura in cui “il denaro l’unico è Dio moderno in cui si ha fede”.