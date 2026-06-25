Ancora ultras, ancora processo Doppia Curva: ridotte le condanne per Rosiello (ex bodyguard di Fedez), Bonissi e Francesco Lucci. E il fratello del Toro della Sud sbotta in aula

Diminuita in Appello, seppur di poco, la condanna stabilita in primo grado per Francesco Lucci, fratello di Luca: da 5 anni e 6 mesi a 5 anni. È quanto ha deciso la Corte d’Appello del Tribunale di Milano per uno degli imputati del processo Doppia Curva, l’indagine che ha smontato il castello criminale costruito dai capi ultras delle tifoserie organizzate di San Siro. In aula Lucci ha protestato: “Mi hanno dato quattro reati che non ho fatto, è una pagliacciata”. Ma l’accusa di associazione a delinquere mossa dal pm Paolo Storari era stata confermata. Il fratello del Toro (condannato a 10 anni nello stesso procedimento) non era l’unico ad aver chiesto e ottenuto il rito abbreviato, con lui anche Christian Rosiello, ex bodyguard di Fedez, e Riccardo Bonissi. Ridotte le condanne per Rosiello, da 4 anni e 20 giorni di reclusione a 3 anni e 8 mesi, e da 3 anni e 8 mesi a 3 anni e 6 mesi. Insomma, poco menon di quanto stabilito in primo grado dalla giudice Rossana Mongiardo a giugno dello scorso anno. I due leader della Nord e Sud, Andrea Beretta e Luca Lucci, sono stati gli imputati puniti severamente, 10 anni ciascuno. Beretta intanto sta affrontando anche il processo per l’omicidio di Vittorio Boiocchi insieme ad altri compagni di curva, tra cui Marco Ferdico, che invece per il Doppia Curva ha preso 8 anni in primo grado ed è coinvolto in un’altra indagine per traffico di stupefacenti della Dda di Catanzaro.