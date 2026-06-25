MAKE JOURNALISM GREAT AGAIN! Matteo Hallissey ci ha raccontato di quando ha asfaltato Vannacci in diretta: “È il miglior esempio del perché serve l'educazione sessuale in Italia”

Su Vannacci, Hallissey non le manda a dire. Quanto prenderà alle elezioni? "Temo troppo", dice, e aggiunge: "Il problema è che Vannacci l'abbiamo creato noi, a furia di demonizzarlo". La soluzione? Smontarlo, umanizzarlo. Hallissey lo fa raccontando i suoi due incontri con il generale. Durante il primo, dice, gli ha chiesto conto delle politiche migratorie del governo Meloni, di cui Vannacci faceva parte all'epoca — una domanda alla quale, racconta Hallissey, il generale non avrebbe risposto. Ma l'aneddoto più "piccante" è sicuramente il secondo: "Quando ho visto Vannacci gli ho detto: per me tu sei il miglior esempio del perché serve l'educazione sessuale in Italia, perché hai un problema con te stesso e con gli altri". Il direttore di MOW Moreno Pisto incalza: "Perché, Vannacci ha un problema col sesso?". Hallissey precisa: "Con l'affettività, con le persone, con le relazioni".

Affettività, persone, relazioni: un paradosso, per chi sulla retorica della famiglia ha costruito il proprio consenso. Ma è proprio quella retorica il problema — la narrazione della famiglia come unica, univoca e inscindibile, l'intransigenza verso altre forme di affettività e sessualità — ciò che andrebbe scardinato con l'educazione sessuale, tanto cara a Hallissey quanto sgradita al generale. E in fondo un punto Hallissey lo centra comunque: di analisti improvvisati del fenomeno Vannacci il dibattito pubblico italiano è pieno, anche perché il generale stesso fornisce materiale a palate per ogni tipo di interpretazione. Ma le battute di Hallissey restituiscono comunque un'immagine precisa del generale: quella di un politico bravo a parole, che deve ancora fare i conti con i fatti, non solo sulle politiche migratorie.