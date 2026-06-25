In Italia un pm ha chiesto il carcere per un giornalista, Antonino Monteleone. Lo abbiamo intervistato: "Rischio 8 mesi. È una vergogna". C'entrano il caso David Rossi e dei festini nelle ville di Siena

“Tu mi chiedi la condanna per averti diffamato e poi candidamente dici che non hai visto il servizio. Ti hanno riferito che saresti stato diffamato. È una cosa fuori di testa. Fuori di testa”. Una cosa che lo ha fatto particolarmente arrabbiare, però, è un'altra, ovvero quella del legittimo impedimento. “Mi sono operato il 20 maggio. Il 26 c’era un'udienza importante nella quale dovevano essere ascoltati due nostri testimoni. Abbiamo chiesto un rinvio. Avevo venti giorni di degenza, non potevo farmi un aereo, cinque ore di udienza e tornare indietro in giornata. Mi avevano appena operato, avevo i punti. La risposta è stata un diniego. Niente legittimo impedimento, l’udienza si fa, punto e basta. Peccato che a Palermo, nel corso di un altro processo, mi viene riconosciuto il legittimo impedimento per tutta la durata della degenza. Quindi uno dei due tribunali ha sbagliato. O Palermo è stato troppo generoso oppure Genova ha sbagliato. L'unica differenza che noto è che a Genova le parti civili sono magistrati. A Palermo era un ex assessore della giunta Orlando. Quando sei un giornalista che viene citato da magistrati è tutto in salita. La cosa particolare è che un magistrato, quando si sente diffamato, porta in tribunale un giornalista e poi a giudicare quella vicenda sono altri magistrati. Alla fine sono loro che stabiliscono dove sta il limite e chi l'ha superato. Capito?”. Nel corso della requisitoria finale, continua Monteleone, il pubblico ministero avrebbe concentrato gran parte delle proprie argomentazioni sul modo in cui il pubblico avrebbe percepito i servizi delle Iene. “Sembrava Aldo Grasso più che un pubblico ministero”, dice. “Ha fatto una critica al format televisivo. Ha sostenuto che il telespettatore veniva portato verso una certa conclusione. Ma io rispondo di quello che dico, non di quello che qualcuno pensa di aver capito. Se ritieni che ci sia un reato, indicami le parole. Indicami le frasi. Indicami il passaggio preciso. Invece niente. Scena muta. Noi contestiamo dall'inizio del processo l'assoluta genericità del capo di imputazione. Un capo di imputazione deve essere preciso. Devi dire ‘da qui a qui hai pronunciato queste parole e queste parole sono diffamatorie’. Qui invece ci troviamo davanti a un'interpretazione. Non a una citazione”.