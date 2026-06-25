Quanto dobbiamo ancora attendere prima che l’ambasciatore Usa a Roma Tilman Fertitta decida di aprire un suo casinò in Italia?

Galleggia a bordo del suo mega yacht ormai refrigerato luogo di ricevimento per diplomatici e capi di stato tra le acque salate del Mare Nostrum. E’ l’ambasciatore americano in Italia e San Marino, Tilman Fertitta, che nella giornata di ieri non ha potuto approdare in Serenissima a causa delle proteste degli attivisti del Laboratorio Morion. Fertitta, oltre ad essere un eclettico diplomatico dispone di un patrimonio multimiliardario, patrimonio personale costruito tra ristorazione, hospitality e gaming, e di recente ha acquistato, in un’operazione stimata sui 17,6 miliardi di dollari, niente di meno che il Ceasars Palace di Las Vegas e tutta la Ceasars Entertainment, appartenuti alla più potente famiglia della città americana fondata sul gioco d’azzardo, quella dei Carano. Ormai è da un anno che è ambasciatore in Italia e questo frangente storico potrebbe rivelarsi il momento più adatto per entrare nel mercato del gioco fisico in Italia. Perché? Adesso ve lo spieghiamo, ma prima andiamo con ordine.

Mentre state leggendo questo articolo la sua mega imbarcazione contenente campo da basket e da tennis, si trova nel golfo di Napoli e sempre a bordo di questo yacht ha detto a un giornalista di Sky che “Meloni ha fatto un ottimo lavoro”, per gettare acqua sul fuoco sulla polemica tra la premier, Trump e Mark Rutte, primo ministro dei Paesi Bassi. In questi giorni, poi, Fertitta avrà firmato, si legge sui giornali, sì e no 2000 inviti per l’Independence Day che si terrà a Villa Taverna.