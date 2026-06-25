Da Garlasco a Strozza: il generale Garofano è l'uomo di Francesco Dolci

Da quell'incarico Garofano si è poi tirato fuori, una decisione maturata “in conseguenza della mancata condivisione da parte della difesa del signor Sempio dei suggerimenti tecnico scientifici forniti”. Ora si prepara ad affiancare Francesco Dolci. La Procura lavora ancora a carte coperte, ma gli inquirenti ritengono comunque di avere un quadro indiziario “corposo”. Le indagini battono forte sull'imprenditore edile di Sant'Omobono, sul suo comportamento, sempre sotto i riflettori, sulle sue contraddizioni. Ora si va anche a caccia delle tracce, quelle che riveleranno i telefoni che gli sono stati sequestrati, e quelle che emergeranno dalle analisi forensi degli oggetti sequestrati nella sua abitazione e al cimitero di Strozza. Nel frattempo la madre di Pamela continua a puntare il dito contro di lui: “Sta cercando di depistare le indagini, sta raccontando tantissime bugie. Mi batto per la mia figlia e per la mia famiglia, perché questa persona indagata, una persona pericolosa, una persona vendicativa, sta cercando di infangare l'immagine di mia figlia, nonostante il cerchio si stia stringendo attorno a lui”. Ha dichiarato.

Le analisi sui reperti del Ris sono ancora in corso e si stima che ci vorranno circa due settimane per sapere qualcosa. I risultati, insieme a quelli sui telefoni di Dolci, diranno se il quadro indiziario della Procura troverà conferma scientifica o se, come già accaduto a Garlasco, la scienza finirà per riscrivere ancora una volta la trama. Intanto, con Garofano al suo fianco, Dolci ha comprato sicuramente competenza, e anche un po' di quella visibilità che, dall'inizio del caso, sembra non saper smettere di cercare.