Davvero 500 caccia americani sono decollati dalle basi Nato italiane? “Rutte ha voluto ingraziarsi il 'daddy' Trump, che considera i suoi alleati dei sudditi” parla il generale Vincenzo Camporini

Ho visto lei (Meloni) che bacia “Daddy” (Trump, con 500 caccia decollati dalle basi Nato) che bacia USA, che bacia me: ovvero, Mark Rutte. Parafrasiamo Annalisa in prosa di politica estera, perché le parole del premier olandese – e falco europeo –un’intervista rilasciata a Fox News ricordano molto il ménage à trois della famosa hit pop “Mon Amour”. Nel presunto tentativo di gettare acqua sul fuoco dello scontro amarissimo tra Giorgia Meloni e Donald Trump, Mark Rutte ha dichiarato che l’Italia avrebbe permesso il decollo di oltre 500 caccia Nato dalle basi militari italiane, alimentando ulteriormente la fiamma della polemica che da giorni ormai si è accesa tra la nostra premier e il presidente americano, il quale accusa Meloni di averlo “abbandonato” nella sua guerra in Iran. Il governo ha subito smentito che siano decollati più di 500 caccia militari dalle nostre basi Nato e diretti verso il teatro di guerra iraniano, assicurando alle opposizioni – subito insorte – che non avrà problemi a dare spiegazioni in parlamento. L’accordo bilaterale tra Stati Uniti sull’utilizzo delle basi Nato in Italia è in vigore dagli anni ’50 e il contenuto è segretato, ma da quel che si sa in proposito, non è concesso l’utilizzo delle basi a mezzi che dall’Italia direttamente, poi, si rechino in zone di guerra per porre in atto azioni offensive. “Quel che ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto rappresenta esattamente la verità e di come stiano davvero le cose” ha spiegato a MOW il generale ed ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Vincenzo Camporini.