Il Mondiale è la prosecuzione della guerra con altri mezzi: avete letto la lettera della squadra dell’Iran dopo la partita a Los Angeles? I giornali italiani si crogiolano ma dietro vi ricordiamo che c’è un regime

Ma certo, già facile concentrarsi sulla grafia, crogiolarsi per una retorica pacifista che neanche Miss Universo riuscirebbe a replicare. Manca sempre il contesto, per pigrizia o per convenienza, è quel sistema dei due pesi e due misure quando si tratta di stigmatizzare l’oppressione, specie se arriva da aree geografiche vicine alle viscere della piazza. Pensate anche solo a come le squadre dell’Urss apparivano nelle loro sortite in Occidente: ci veniva raccontato di come quelli sportivi fossero segregati e controllati, altro che articoli per minus, lobotomizzati dall’odierna retorica da terza elementare che va per la maggiore nei grandi media in crisi di lettori. Contano i fatti, quelli aridi, quelli che non producono engagement ma che dovrebbero almeno far esitare un titolista prima di scrivere baggianate tipo “il calcio che unisce i popoli”. Quella è una squadra che gioca sotto sorveglianza, ma che deve sembrare una famiglia felice in tour promozionale nel paese dei kattivi. Il foglio coi cuoricini è solo un tassello dell’oppressione e la dimostrazione di quanto sia abile a muovere l'empatia for dummies.

Il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, alla vigilia del Mondiale, ha presentato a Los Angeles un report secondo cui i servizi del regime avrebbero usato il sistema calcistico nazionale per spiare i cittadini attraverso telecamere a riconoscimento facciale e biglietteria collegata ai documenti d’identità, individuando tra l’altro almeno quindici figure legate ai Guardiani della Rivoluzione installate ai vertici di club, federazione e organismi sportivi. Incluso l’attuale presidente della federcalcio iraniana, un ex agente dei servizi dei Pasdaran, come anche i giocatori Mehdi Taremi e Ehsan Hajsafi che il servizio militare lo hanno svolto proprio in quel corpo indottrinato, schierato, complice e protagonista di massacri e repressione. Lo stesso report chiede alla FIFA di espellere l’Iran esattamente come fece con il Sudafrica dell’apartheid.

E forse, invece dei cuoricini, i nostri campioni del copia e incolla farebbero bene a ricordarsi di Sardar Azmoun, l'ex attaccante della Roma che tutti chiamavano "il Messi iraniano" per via di un talento cristallino e precoce. Lui è l’emblema di cosa significhi essere un giocatore dotato di un’opinione critica in Iran: amatissimo dal suo popolo, ma totalmente inviso al regime degli Ayatollah, per essersi esposto ripetutamente e duramente contro la Polizia Morale e a difesa delle donne. Uno che, durante le rivolte per l'omicidio di Mahsa Amini, ha spaccato il muro di omertà imposto ai calciatori gridando sui social: “Se mi cacciano fa nulla, lo sacrificherei per un solo capello delle donne iraniane. Vergognatevi per come uccidete la gente”. Uno che nelle qualificazioni ha guidato la protesta della squadra rimasta in silenzio durante l'inno o coperta da giacconi neri anonimi per oscurare i simboli del regime. Una storia la sua che evidentemente disturba la nostrana narrazione da Baci Perugina. Un coraggio politico e umano che Azmoun ha pagato in prima persona: con l'epurazione definitiva dalla nazionale, dopo una violentissima campagna mediatica orchestrata dall’agenzia Fars - di proprietà diretta dei Guardiani della Rivoluzione - che lo ha marchiato come traditore, dopo una foto con un emiro di Dubai. Al suo posto, giocatori scelti non per il merito sul campo, ma a tavolino, utili solo a costruire una rosa di soldatini perfettamente allineati alle direttive del governo.