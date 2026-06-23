Silvia Salis batte ancora Elly Schlein? L’endorsment (o il “pompinissimo”?) di Matteo Hallissey a MOW: “Per me dovrebbe essere lei la leader del campo largo”

Il centro liberale chiama Silvia Salis. Il campo largo è già eterogeneo, la sintesi non si è ancora trovata. Matteo Hallissey, presidente dei Radicali e Più Europa, però, non ha chiuso le porte a un eventuale sostegno qualora la sindaca di Genova venisse incaricata di guidare la coalizione alle prossime elezioni, contro Giorgia Meloni e la maggioranza. “Per me Silvia Salis è un nome credibile”, ha detto nell’intervista a Make Journalism Great Again, lo spazio di interviste e approfondimento all’interno della redazione di MOW: “Piuttosto che lacerarsi nelle primarie, in questo momento secondo me la Salis può essere una figura credibile”. Più di Elly Schlein, quindi, che “non è la mia leader”. L’attuale segretaria del Pd sarebbe meno capace di unire una possibile alleanza che va da Carlo Calenda e Azione ad Avs di Fratoianni e Bonelli. Schlein, ha proseguito Hallissey, ha una linea che su molti aspetti, specialmente per quanto riguarda i diritti civili, si sposa con quella dei Radicali e Più Europa. La maggiore distanza si misura sulla giustizia (Hallissey rappresenta una parte che all’ultimo referendum era per il sì) e nei temi economici. La patrimoniale, infatti, come ci dice nell’intervista, è a suo dire una tassa “insensata” e difficile da concretizzare.