“Se la riforma della giustizia non passa al referendum il sistema resterà marcio per altri quarant’anni”. Parla Patrizia De Grazia, la tesoriera dei Radicali: “Gratteri contro Il Foglio? Non amo i magistrati da talk show”

In una foto che hai pubblicato di recente tieni in mano un cartello: “Credo nello Stato di diritto, voto sì”. Spiegaci come queste due cose vanno d'accordo.

Ho pubblicato quella foto dopo le dichiarazioni di Bartolozzi, che chiaramente facevano orrore e non rappresentano né me né la gran parte del fronte del sì. Questa riforma non attacca lo Stato di diritto o la Costituzione, come dicono in molti. Si dice che la riforma andrà a modificare sette articoli della Costituzione, in realtà non sono davvero sette, sono due, poi c'è l’armonizzazione, cioè vengono cambiate delle paroline, perché se ora si scrive “Il Csm” con la riforma, che ne prevede due, si dovranno cambiare gli articoli scrivendo “ciascun Csm”.

Non è un attacco allo Stato di diritto, però in che modo lo difende o lo migliora?

Semplicemente provando a garantire una condizione che già dovrebbe esistere in teoria, e cioè che la difesa sia sullo stesso piano dell'accusa. Questo è ciò che la Costituzione dice nel momento in cui prevede che esista un giudice terzo e imparziale. Purtroppo però le cose attualmente vanno diversamente. Noi non mettiamo in discussione la virtù personale del giudice e il singolo giudice che ti puoi trovare davanti, ma il modo in cui è organizzata la magistratura è un problema strutturale.

A proposito di chi sta dalla parte di chi, una delle obiezioni che viene fatta spesso è che con la riforma una parte, peraltro minoritaria, dei membri dei Csm e dell'Alta Corte verrà “scelta” dalla politica, perché il sorteggio dei membri laici sarebbe in realtà una “truffa” del governo. Ma la stessa Costituzione prevede una cosa del genere, perché attualmente una parte dei membri del Csm viene addirittura eletta direttamente dal Parlamento. La domanda che ti faccio è: chi è contro questa riforma e voterà no al referendum, davvero è dalla parte della Costituzione o la Costituzione è più una foglia di fico, una scusa?

Ma è ovviamente una scusa per chi promuove l'idea che appunto i membri laici potranno controllare il Csm, quindi che la magistratura verrà messa sotto il controllo della politica grazie a questi terrificanti membri non togati. Chiaramente chi lo dice lo sostiene consapevolmente, sapendo benissimo che non è così. Però in questo modo alimenti la paura molto facile da creare e molto facile da diffondere. In realtà non c’è attinenza con la realtà, questo perché già oggi il quorum che viene utilizzato per l'elezione dei membri laici del Csm è previsto con legge ordinaria, per cui già oggi quel quorum poteva essere abbassato senza dover pensare a una riforma costituzionale. Insomma, se l’obiettivo era quello, avrebbero potuto fare una semplice legge ordinaria, in modo che la scelta dei suoi membri laici spettasse esclusivamente alla maggioranza di governo.

Comunque possono ancora farlo, anche dopo la riforma. Quindi il pericolo resta.

Sì, ma non riguarda la riforma. Noi dovremmo votare nel merito della riforma, non sulle ipotesi. Peraltro il governo stesso, da Meloni a Nordio, ha confermato che resterà il quorum dei tre quinti, per cui sarà necessario il coinvolgimento dell'opposizione nella scelta di quell'elenco. Detto ciò, se non fosse così, quella sì che sarebbe una violazione della Costituzione. Ma ogni legge italiana deve essere costituzionale, in caso contrario la legge verrebbe bloccata dagli organi di garanzia della Costituzione e il governo Meloni potrebbe persino cadere. Quindi esistono delle reti di sicurezza che limitano quello che questo o altri governi potrebbero fare. Ma guarda quanto tempo ci ho messo per spiegarlo. È molto più facile dire che la politica controllerà la magistratura e spingere a votare per terrore.

C’è anche un discorso matematico, i membri laici resterebbero comunque una minoranza.

Esatto. Banalmente, i laici sono un terzo, i magistrati due terzi. Nell’Alta corte disciplinare non parliamone nemmeno, visto che i laici estratti a sorte saranno solo tre su quindici.