Ah Matté, il Campo Largo non sa più come dirti che non ti vuole: l’ultima? Dal palco della FIOM Conte, Schlein & Co. insultano ancora il tuo Jobs act

Ma insomma, caro Matteo, come te lo devono dire? Non bastava già da sola la foto al ristorante con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni per capire che non sei invitato? A quanto pare no, Renzi ha sviato dicendo che quella è la “sinistra-sinistra”, che però per governare ha bisogno anche di riformisti, ergo di lui. Lo ha detto anche la più diplomatica, per non dire altro, Schlein, sempre dal palco della Fiom: “Con le forze che rappresentiamo stasera non siamo autosufficienti. Quello che definirà l’alleanza sarà quello che vogliamo fare insieme”. Ma come si concilia questo se “quello che vogliamo fare insieme” è tutto il contrario di quello che ha fatto e detto Renzi in passato? E non parliamo solo del Jobs Act, che la sinistra aveva già tentato di correggere nel 2025 con il “referendum sulla cittadinanza”. Parliamo della giustizia, con il referendum dello scorso marzo dove Renzi ha paraculamente dato “libertà di voto”, ma anche la tanto sbandierata patrimoniale, cavallo di battaglia della campagna elettorale anti-Meloni, su cui il leader di Italia Viva ha detto: “È uno slogan che funziona bene sui social ma non funziona nella realtà. Se l'Italia aumenta le tasse ai ricchi, i ricchi se ne vanno dall'Italia. E così abbiamo meno gettito per la sanità, per la scuola, per la sicurezza. Dunque è uno slogan che funziona a parole ma nella sostanza è un autogol”. Per non parlare del nucleare, su cui il buon Matteo si ritroverebbe a dialogare con Angelo Bonelli...

Poi c'è un altro paradosso, Renzi si sente e si muove come parte dell'alleanza mentre gli stessi alleati ancora discutono se includerlo o meno. In un'intervista a QN qualche settimana fa ha detto: “O si sta con la Meloni a destra o si sta con noi a sinistra: nel mezzo, piaccia o non piaccia, non c'è spazio”. Peccato che i suoi stessi alleati non lo includano nel “noi” per adesso, con Conte che ha detto ad Andrea Scanzi: “Renzi nel campo largo? Non è scontato. Non ragiono per simpatie, ma l’affidabilità è un problema” il riferimento è chiaro, l'avvocato non ha perdonato il tradimento che ha portato alla caduta del Conte II.