“Chi non salta Andrea Beretta è”: mentre il processo per l’omicidio Boiocchi va avanti, dagli spalti della Kings League partono i cori contro l’ex capo ultras di curva Nord ora pentito

Gli spalti della Fonzies Arena di Cologno Monzese sono pieni. Il 18 maggio scorso in campo per la finale di Kings League ci sono gli Alpak e gli Underdogs. La vincono i primi ai rigori dopo il 6-6 dei tempi regolamentari, decisivo il portiere Gilli. Il titolo italiano dello Split 2 e il pass per il Mondiale per Club del format ideato da Gerard Piqué sono assegnati: gli Alpak sono campioni. Dalle tribune però sarebbe partito un coro che con la Kings League c’entra ben poco: “Chi non salta Andrea Beretta è”. Andrea Beretta è l’ex capo ultras della curva Nord imputato nel processo per l’omicidio di Vittorio Boiocchi. Lunedì 25 maggio è stato sottoposto ad esame in aula. Beretta è un collaboratore di giustizia, al processo ha sempre e solo assistito dall’istituto penitenziario in cui è recluso, a distanza. Presente invece Marco Ferdico, suo ex compagno che mercoledì 27 maggio è stato a sua volta esaminato. Ma perché quel coro contro Beretta è partito durante un match di Kings League? Pure tra i fan della competizione che mischia social e calcio ci sono dei residui di mentalità ultras? In passato, quando era circolata la notizia della collaborazione di Beretta, fuori da San Siro è apparso uno striscione: “La tua infamità non appartiene alla nostra mentalità”. In poche parole chi si pente non è più un ultras. Chi parla con la polizia smette di far parte della curva.