29 maggio 2026

“Chi non salta Andrea Beretta è”: mentre il processo per l’omicidio Boiocchi va avanti, dagli spalti della Kings League partono i cori contro l’ex capo ultras di curva Nord ora pentito

29 maggio 2026

La finale di Kings League alla Fonzies Arena di Cologno Monzese è finita ai rigori: vincono gli Alpak contro gli Underdog. Ma a un certo punto durante la partita dalle tribune si sarebbe alzato un coro che con questa competizione non ha nulla a che fare: “Chi non salta Andrea Beretta è”. Intanto in tribunale va avanti il processo per l’omicidio di Vittorio Boiocchi. Beretta è il mandante. E ormai, pure in Kings League, tutti lo considerano solo un pentito

Foto: Ansa

&ldquo;Chi non salta Andrea Beretta &egrave;&rdquo;: mentre il processo per l&rsquo;omicidio Boiocchi va avanti, dagli spalti della Kings League partono i cori contro l&rsquo;ex capo ultras di curva Nord ora pentito

Gli spalti della Fonzies Arena di Cologno Monzese sono pieni. Il 18 maggio scorso in campo per la finale di Kings League ci sono gli Alpak e gli Underdogs. La vincono i primi ai rigori dopo il 6-6 dei tempi regolamentari, decisivo il portiere Gilli. Il titolo italiano dello Split 2 e il pass per il Mondiale per Club del format ideato da Gerard Piqué sono assegnati: gli Alpak sono campioni. Dalle tribune però sarebbe partito un coro che con la Kings League c’entra ben poco: “Chi non salta Andrea Beretta è”. Andrea Beretta è l’ex capo ultras della curva Nord imputato nel processo per l’omicidio di Vittorio Boiocchi. Lunedì 25 maggio è stato sottoposto ad esame in aula. Beretta è un collaboratore di giustizia, al processo ha sempre e solo assistito dall’istituto penitenziario in cui è recluso, a distanza. Presente invece Marco Ferdico, suo ex compagno che mercoledì 27 maggio è stato a sua volta esaminato. Ma perché quel coro contro Beretta è partito durante un match di Kings League? Pure tra i fan della competizione che mischia social e calcio ci sono dei residui di mentalità ultras? In passato, quando era circolata la notizia della collaborazione di Beretta, fuori da San Siro è apparso uno striscione: “La tua infamità non appartiene alla nostra mentalità”. In poche parole chi si pente non è più un ultras. Chi parla con la polizia smette di far parte della curva.

Andrea Beretta non aveva scelta: il 4 settembre 2024 ha ucciso con ventuno coltellate Antonio Bellocco, rampollo della ‘ndrina di Rosarno. Beretta era un uomo morto che camminava. Temeva la vendetta della famiglia, ritorsioni contro i suoi cari. La collaborazione era una strada obbligata. Nel mondo ultras però certe cose difficilmente vengono perdonate. Tra i punti fermi della mentalità, infatti, c’è l’opposizione alla polizia. La scritta “Acab” è stampata su molti striscioni, “1312” il numero che tra i commenti delle pagine ultrà compare di frequente. Dunque chi parla con la polizia è fuori, escluso. Un infame addirittura. Beretta ormai pare considerato così. Il processo per l’omicidio di Vittorio Boiocchi è a un momento di svolta. Fuori dal tribunale però la sentenza per alcuni è già stata emessa.

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