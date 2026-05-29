Chi sono gli anarco-insurrezionalisti che hanno minacciato Mario Sechi?

Il primo errore che si fa quando si parla di anarco-insurrezionalisti è quello di generalizzare pensando più in generale al movimento anarchico. Gli anarco-insurrezionalisti sono in realtà una corrente minoritaria, estremista, di un movimento che ha varie sfaccettature per gran parte pacifiche. La principale distinzione con l'anarchismo classico non è nei fini ma nei metodi, che prevedono pratiche come la propaganda col fatto, l'esproprio, l'azione diretta e il sabotaggio, usati come mezzo di contestazione per giungere a un sovvertimento dell'ordine costituito della società capitalista. In parole povere, lotta armata.

Nella galassia insurrezionalista, all'interno della stessa galassia anarchica, il soggetto più rilevante è la Federazione Anarchica Informale – Fronte Rivoluzionario Internazionale (FAI-FRI), da non confondere con l'altra FAI, la Federazione Anarchica Italiana, che respinge esplicitamente la violenza come metodo di lotta. L'organizzazione, se così la vogliamo chiamare, è attiva in Italia dal 2003 e i servizi segreti italiani la descrivono come un "movimento terroristico con struttura orizzontale". Sì, perché la realtà è che non è una vera e propria organizzazione, non ha dei vertici o ordini di comando, sono atomi sparsi, legati tra loro dall'ideologia comune e dalle comuni idee sulle modalità di attuazione. A novembre 2025 il Dipartimento di Stato americano l'ha inserita nella lista delle organizzazioni terroristiche, definendola "un gruppo anarchico militante che opera principalmente in Italia, con affiliati in Europa, Sud America e Asia", che "dichiara la necessità della lotta armata rivoluzionaria contro gli stati nazionali e la 'Fortezza Europa'".

La nascita della FAI-FRI si fa risalire al 21 dicembre 2003, quando due cassonetti esplodono nei pressi della casa bolognese di Romano Prodi, allora presidente della Commissione Europea. L'attentato viene rivendicato da un neonato gruppo che si presenta al mondo con un documento intitolato "Chi siamo - lettera aperta al movimento anarchico". Nello stesso periodo vengono spediti plichi esplosivi a Europol, Eurojust e alla sede del banchiere Jean-Claude Trichet: le autorità italiane sono costrette a bloccare tutta la posta diretta a organismi dell'UE nelle province emiliane.

Quella che segue è un'escalation. Nel 2007 tre ordigni esplodono nel quartiere Crocetta di Torino con una tecnica destinata a diventare la firma del gruppo: la cosiddetta "doppia bomba", in cui una serie di esplosioni si susseguono a distanza di poco tempo con l'obiettivo di colpire polizia e carabinieri occorsi a soccorrere. Nel 2010 le Poste intercettano una lettera con proiettili indirizzata a Berlusconi: "Farai la fine del topo". Il plico esplode ferendo il postino Pietro De Simone, 56 anni. A dicembre dello stesso anno pacchi bomba esplodono nelle mani degli addetti all'ambasciata svizzera e cilena a Roma, ferendoli gravemente.

Nel 2011 una lettera bomba raggiunge gli uffici di Swissnuclear in Svizzera, ferendo due donne, mentre in Italia la FAI-FRI rivendica l'attentato alla sede romana di Equitalia: il direttore Marco Cuccagna viene ferito alla mano e agli occhi. Nello stesso giorno un analogo pacco indirizzato al presidente della Deutsche Bank viene intercettato a Francoforte.

Il momento di maggiore visibilità arriva il 7 maggio 2012, quando Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, viene gambizzato a Genova. Tre colpi alle gambe mentre esce di casa. A rivendicare l'azione è il Nucleo Olga della FAI-FRI, che con questo attentato si costituisce formalmente: "Con entusiasmo aderiamo alla FAI/FRI, unendoci ai tantissimi gruppi della nuova internazionale anarchica sparsi per il mondo". Il nome del nucleo omaggia Olga Ikonomidou, militante anarchica greca della Cospirazione delle Cellule di Fuoco, detenuta dal marzo 2011 per un attentato ad Atene. Le motivazioni? Il documento descrive Adinolfi come "uno dei tanti stregoni dell'atomo dall'anima candida e dalla coscienza pulita", indicandolo come "tra i maggiori responsabili insieme all'ex ministro Scajola del rientro del nucleare in Italia".