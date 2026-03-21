I due anarchici morti mentre stavano preparando una bomba a Roma, le piste da Cospito al sistema ferroviario e il problema del male secondo G. K. Chesterton

Torniamo ai fatti riportati dai quotidiani: Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano erano due anarchici finiti a processo più volte. Stavano costruendo un ordigno in un casale al Parco degli Acquedotti (Roma). Pare fossero del gruppo di Alfredo Cospito, l’anarchico al 41bis. Forse l’ordigno sarebbe servito a innescare la nuova campagna a favore del compagno in carcere, visto che a maggio scadrà il decreto del 41bis. O, riportano i giornali, l’obiettivo era ancora una volta la rete ferroviaria. Non lo sapremo. Stavano facendo il loro lavoro, o meglio il lavoro a cui la maggior parte dell’umanità si dedica il grosso del tempo: peccare. Lo stavano facendo bene, così bene da essere morti sotto le macerie e per quel loro stesso esplosivo. Non è forse altro che questo l’anarchia, una decostruzione di se stessi fino, talvolta, alla distruzione? SI guardavano allo specchio e vedevano una causa, un compagno in carcere, una solidarietà senza frontiere e senza limiti tale da renderli disinibiti proprio nelle azioni che più di tutto mancano di empatia verso il mondo e solidarietà. Nel casale c’erano dei chiodi. Forse un modo per amplificare l’effetto distruttivo della bomba, e cioè, come abbiamo detto, del pensiero? O forse gli appoggi necessari verso una scalata fragorosa e irragionevole, dove alle idee si sostituisce l’acciaio. Diciamolo in modo diverso: cosa sono due anarchici morti se non due “poveri cristiani”, due persone come noi, la cui unica colpa è stata quella di credere troppo nel Dio sbagliato? Il Dio della rivoluzione.