Caso Elisa Claps: le “facce da Curia” non cambiano mai! Cosa succede a Potenza e l’annuncio di Gildo con mamma Filomena sulle nuove indagini

I Carabinieri del Ris sono tornati in quel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità, avvalendosi di tecnologie che nel 1993 o nel 2010 non c’erano. Cercano tracce. Frammenti. Segnali o addirittura impronte di chi ha aiutato l’assassino. O di chi, più semplicemente, ha custodito il segreto di una tomba sospesa sopra le teste dei fedeli per diciassette anni. Le parole di Camillo Falvo? Eccole: ci sono casi che meritano una piena verità, al di là dell'aspetto prettamente giudiziario, per rispetto delle vittime e delle loro famiglie. E è proprio tra il codice penale e la ricostruzione storica che si inserisce mamma Filomena Iemma. Un racconto lucido, il suo, che attraversa quattro pontificati locali.

Trentatré anni (vi dice qualcosa quel 33 anni?) di porte sbattute in faccia. Ipocrisia. E incenso sparso a coprire l’odore di me*da. Dal vescovo Ennio Appignanesi, che si lavò le mani liquidando la Trinità come "la chiesa di don Mimì Sabia" – quel parroco di cui tanti ex ragazzi dell’oratorio (oggi adulti) si ricordano, quel parroco che negò persino una cassetta per i biglietti anonimi e le cui chiavi erano comodamente nelle tasche di Restivo – fino a monsignor Agostino Superbo e all'incomprensibile balletto sul ritrovamento del cadavere di Elisa Claps nel 2010, noto a mezza città ore prima che alla famiglia. Fino ad arrivare a Salvatore Ligorio, colpevole di aver riaperto al culto nel 2023 quel "museo degli orrori" senza aver mai pronunciato l'unica parola necessaria, purificatrice, doverosa: scusa.