La Volkswagen è sopravvissuta al nazismo, ma non all’elettrico

Ottant'anni dopo, la stessa corazzata è all’ultimo respiro. C’è arrivata per aver obbedito ciecamente ai dogmi dei profeti demagoghi del green. Sì, forse un giorno, mondati dall'ebbrezza moralista del presente, capiremo che l’ecofollia fa più danni di Hitler! Se non altro perché il disegno del Terzo Reich si schiantò contro la realtà delle sue stesse bombe, mentre il totalitarismo verde si insinua dolcemente nelle menti. Ammantato di virtù salvifica. Svuotando bilanci con la faccia buona della filantropia. Il piano shock del CEO Oliver Blume certifica il disastro: un potenziale ridimensionamento che minaccia 100.000 posti di lavoro a livello globale, il rischio concreto di chiudere quattro storici impianti tedeschi e margini operativi crollati al 3%. Ma il vero termometro del collasso è geopolitico: in Cina, storico feudo e polmone finanziario del gruppo, le vendite dei marchi occidentali sono precipitate dal 57% al 32% in cinque anni. Nel solo inizio del 2026, il Gruppo ha registrato un catastrofico -64% sulle auto elettriche (BEV) in territorio cinese.

Wolfsburg ha investito 15 miliardi nell'elettrico e altri 6 miliardi in Rivian, dilapidando capitali immensi per inseguire una mobilità definita "sostenibile", rivelatasi nei fatti insostenibile per chiunque: per i produttori, per l'indotto e per le tasche dei consumatori. Da un punto di vista psicologico, siamo davanti a una patologia neurotica collettiva. La classe dirigente e i consigli d'amministrazione dell'automotive, affetti da un cronico complesso di colpa che manco Prometeo, hanno abbracciato la transizione come qualcosa di salvifico. Purificante. Discolpante. Solo che la pretesa di piegare le leggi della fisica e dell'economia a un'emotività cieca e ideologica è andata presto a fanculo. La mobilità totalmente elettrica è fallita per ragioni che qualunque analista non accecato dal misticismo ecologista avrebbe previsto: l'insostenibilità della catena estrattiva delle terre rare, la fragilità strutturale delle reti elettriche continentali e, soprattutto, il rifiuto categorico del mercato di farsi imporre un bene costoso. Inefficiente. A rapida obsolescenza. E pure ingestibile sul piano pratico.