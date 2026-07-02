Cari conservatori che vi eccitate per lo scisma nella Chiesa, lo sapete che i lefebvriani sono i populisti del cristianesimo? Altro che tradizione, il copione è sempre lo stesso

Voi che amate blaterare di destra, tradizioni e bei tempi andati, offuscati dall’idea di un grande passato da restaurare: ecco i vostri nuovi idoli, i lefebvriani del seminario di Écône che hanno consacrato quattro nuovi vescovi, senza il mandato di Papa Leone XIV, facendo scattare la scomunica e formalizzando di fatto un nuovo clamoroso scisma. La narrazione che aleggia su questi nuovi scismatici, appartenenti alla Fraternità Sacerdotale San Pio X, solletica lo stomaco dei nostalgici: nel nome del marketing identitario e contro ogni forma di dialogo interreligioso, tolleranza e inclusione, marchiati come debolezze progressiste. Ma per fortuna la Chiesa ufficiale, quella vera, e questo Papa non si piegano a tutto ciò: non si abbassano a inseguire il vento del consenso e della rabbia popolare, né cedono a quelle retoriche becere, sobillate dai saltimbanchi dell’odierna politica. Il clamoroso strappo si è consumato il 1° luglio nel cuore dell’imperscrutabile Svizzera. Proprio lì dove nel 1988 monsignor Lefebvre compì il medesimo strappo, subendo la condanna di Giovanni Paolo II. Ogni organizzazione politica o religiosa che vuole emergere cerca consenso con atti clamorosi e notiziabili: dedicati a quella larghissima fetta di pubblico, e cosiddetti credenti, che oggi mastica pane e sovranismo e che in queste ore prova sempre più empatia per questi nuovi ribelli, dipinti come gli ultimi guerrieri della messa in latino, i duri e puri che non si inchinano alle derive decadenti della modernità. È una lettura superficiale che si scontra con una contraddizione dottrinale insanabile. Chiunque creda davvero nel valore dell’istituzione ecclesiastica non può non vedere che l’integralismo di Écône non sta affatto proteggendo le radici dell'Occidente cristiano, ma le sta prendendo a picconate. Per comprendere l'enormità di questa rottura, occorre guardare a cosa sia storicamente uno scisma. Nei duemila anni di storia cristiana, la separazione da Roma ha sempre seguito lo stesso identico copione egocentrico, mascherato da nobili intenti.