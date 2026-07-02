Ma che sta succedendo a Carlo Calenda, tra pseudo risse con Gianfredi e gli insulti a Boldrin? Da Winston Churchill dei parioli a "maschio alpha irrisolto" è un attimo

È Giulio Cesare che guarda dritto in faccia il sole con lo sguardo fermo, è Ulisse che si fa legare all’albero maestro della sua imbarcazione per ascoltare il canto delle sirene. Ecco cosa sta succedendo, aprite le orecchie. Il Winston Churchill dei Parioli, a mano a mano, sta dismettendo i panni del politico borghese per trasformarsi in un “Brasiliano (al secolo Massimiliano Minnocci) del liberalismo italiano”, affrontando tutti, facendosi più nemici possibile. Tanti nemici tanto onore, diceva l’enorme statista Benito Mussolini (che tra l’altro ha fatto anche cose buone, non fosse scivolato sull’Olocausto) ma qui più che di machismo, si tratta di un ritorno a Dioniso. Gli antichi davano più importanza alla follia che alla sapienza, di cui Calenda è ormai colmo. Trabocca sapienza come un vulcano pronto ad esplodere, Calenda. Forse è stanco di tutto, delle delusioni che gli ha dato la politica in passato e delle piccole soddisfazioni che gli rendono il presente meno amaro, si veda l’emendamento Richetti alla legge elettorale (la cosiddetta norma “anti-Vannacci”). Poi va bene, la sua personalità è sempre stata affine a questo tipo di provocazioni, si veda la sua ospitata a San Benedetto del Tronto per il ritiro dei giovani di Forza Italia, dove il fondatore romano invitò il governatore della Sicilia, Renato Schifani, a dimettersi, definendo la Trinacria una regione “allo sbando”. Ma ecco, come si giustifica questo picco testosteronico in Calenda? Dov’è il principio, oppure il segreto, di questa potentissima propulsione verbale?