Reportage dalla Valsesia, dove i sindaci accolgono famiglie israeliane e arabe (che convivono) tranne una (e la colpa non è di chi credete)

Il bimbo guarda suo padre dalla sedia sdraio, all’ombra dei grandi alberi, mentre s’immerge nelle acque cristalline di quel fiume che scorre lento sotto il ponte. Nell’aria risuona solo il frusciare del fogliame verde al passar del vento. Si sta bene a Varallo. L’aria che s’insinua tra le antiche contrade di questo paesino di appena 6830 abitanti è fresca e sa di muschio e di montagna. Tra le vie strette del budello risuonano i trolley di quelle persone che parrebbero aver appena concluso un lungo viaggio. Parlano una lingua semitica e salutano con mestizia quando incrociano lo sguardo altrui. Sanno bene di essere israeliani e che il governo di Benjamin Netanyahu è letteralmente detestato dall’opinione pubblica italiana, ma ecco, non tutti comprendono che gli israeliani non sono filo-governativi, tantomeno sono tutti ebrei e di religione ebraica, dato che una buona parte è di etnia araba e di altre confessioni religiose. Ad ogni modo, questo esodo lascerà un segno profondo in quel piccolo paradiso afflitto dallo spopolamento. Quei fabbricati e quelle baite abbandonate di cui è costellata questa valle, dove l’inverno demografico si fa sentire anche d’estate, sono perfetti per essere acquistati e ristrutturati. Ma quando è iniziata questa storia? A differenza di quel che si può credere – e di quel che si legge sui giornali – inizia tutto prima del 7 ottobre 2023, nel 2022, quando Ugo Luzzati, cittadino israeliano ma originario di Genova, fonda il Progetto Baita, un gruppo Facebook che attualmente conta più di 11mila iscritti, poi diventato associazione nel novembre 2023 – dopo la guerra a Gaza – di cui ha lasciato la presidenza nell’agosto scorso. Passeggiando per il borgo parliamo con una ragazza nata e cresciuta a Varallo che passeggia per le viuzze del borgo. L’unica sua perplessità a proposito di questo fenomeno migratorio, descritto dal suo punto di vista come di vasta entità, è la mancata comunicazione da parte delle istituzioni alla popolazione locale su quel che stava accadendo, ma per il resto, ci dice, i suoi vicini di casa sono israeliani e sono brave persone, si sono integrate perfettamente, parlano italiano e mandano i propri bimbi a scuola.