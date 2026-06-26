Cos’è l’emendamento anti-Vannacci alla legge elettorale e questa storia delle firme? Vogliono azzoppare il Generale e invece è un calzascarpe pro-Calenda

Assieme ad Azione, si salvano dalla faticaccia della raccolta fiirme Avs, Italia Viva e Noi Moderati. Più Europa di Riccardo Magi e Partito Liberaldemocratico di Luigi Marattin ne restano fuori e si uniscono al coro delle critiche provenienti dalle file di Futuro Nazionale. Il punto cruciale del discorso è che Azione, probabilmente, dovesse raccogliere le firme necessarie da cui attualmente è esonerata, farebbe una non indifferente fatica, data l’agonia consensuale in cui riversa il partito. L’approvazione in Commissione da parte dei politici di centro-destra, Fratelli d’Italia incluso, è un vero e proprio colpo basso i cui effetti non sono affatto certi e non necessariamente avvantaggeranno una maggioranza il cui esito negativo del referendum incassato in primavera segnala un voto di massa degli astenuti. Chi ha votato No erano al referendum per la separazione sulle carriere erano gli astenuti che, a prescindere dal contenuto della riforma, hanno segnalato la loro esistenza a differenza della bassa affluenza che hanno portato Fratelli d’Italia all’attuale quantità di seggi in parlamento e senato. Il passaggio, poi, contro le preferenze, verso cui si è espressa a lungo la Premier rischia di accentuare ulteriormente la delusione dei suoi elettori, ormai convinti che i vecchi sovranisti si siano ormai imborghesiti e che ci sia bisogno di cambiare aria.