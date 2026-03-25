Non lasciatevi fregare: Meloni che domanda le dimissioni a Santanché è soltanto un diversivo per non parlare del fallimento al referendum e della nuova legge elettorale

Notizie di grande rilievo – e, come si dice in gergo, “gustose” – che appassionano gli italiani a tal punto da relegare in secondo piano sia la sconfitta referendaria sia grandi questioni internazionali, come le tre guerre in corso e il prezzo dell’energia alle stelle. Ma tutto questo avviene con una velocità tale da far pensare che potremmo trovarci di fronte a un espediente comunicativo per allontanare dal governo il problema vero: la sconfitta referendaria. O, per dirla più semplicemente, che tutto ciò sia un diversivo per non parlare della sconfitta elettorale sul principale provvedimento del governo Meloni. Riflettiamo un momento, con un occhio ai tempi delle dichiarazioni. Fino al giorno della chiusura della campagna referendaria, tutte le dichiarazioni erano improntate alla difesa del sottosegretario Delmastro e del capo di gabinetto Bartolozzi. Molte di queste difese sono state espresse non solo ai giornalisti, ma anche in occasioni pubbliche e perfino dai palchi della chiusura della campagna. Che cosa è cambiato, dal punto di vista giuridico o da quello delle inchieste giornalistiche, nelle quarantotto ore trascorse tra la chiusura della campagna referendaria e il risultato del voto di lunedì pomeriggio? In pratica, nulla: nessuna nuova notizia, nessuna nuova foto, nessuna ammissione di colpa. E che cosa è cambiato al punto da arrivare a chiedere le dimissioni di Santanchè? Vale la pena ricordare che stiamo parlando della ministra del Turismo, non della Giustizia. Ma soprattutto: che cosa è cambiato rispetto alle strenue difese della ministra, espresse per mesi sui giornali e nelle Aule parlamentari? Vale la pena ricordare che la prima mozione di sfiducia, avanzata al Senato dal Movimento 5 Stelle, risale al 2023. E che cosa è cambiato rispetto al video rassicurante – con addirittura il sottofondo del cinguettio degli uccellini – in cui una Giorgia Meloni tranquilla, in maglioncino, diceva agli italiani con pacatezza: “La sovranità appartiene al popolo… andremo avanti con rispetto”? Qual è stato il passaggio che ha fatto precipitare il quadro dalla calma ostentata alle dimissioni del sottosegretario e del capo di gabinetto?