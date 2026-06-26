Tu sei stata una delle ultime, perché adesso, in effetti, non ce ne sono più. "È l'evoluzione del digitale. Come a un certo punto sono scomparsi i dinosauri, è scomparso quel modo di fare poro. Scomparso, non c'è più. Il digitale ha reso tutto molto più semplice, più fruibile. Chiunque si può sentire una ponostar, perché lì è una questione di sentirsi, non di esserlo". Detto così è bellissimo. Sì, hai dato uno sguardo definitivo. Ma è vero che tu vuoi tornare vergine? Malena ride come una bambina e contrattacca: "No, assolutamente no. Questa è un'altra cavolata. Diciamo che non avevo tempo di mandare le lettere degli avvocati perché ero in ospedale. L'avrei fatto con piacere, perché la verginità è un argomento delicato, che va rispettato e che io non mi permetterei mai di sminuire. Non ho mai detto questa frase e non ne avrei mai fatto un argomento così ridicolo. Non è da me". Senti, ti posso fare una domanda un po' osé? Ma davvero: com'è, quando ami, fare l'amore con Milena? "Totalmente diverso da quello che uno può vedere, perché quella è tutta performance. Io, nella mia vita privata, sono una persona molto più semplice, ma che soprattutto fa molto caso ai dettagli, in tutti i sensi. Quando una persona mi chiede: "Qual è, secondo te, il modo perfetto per fare l'amore?", rispondo che, per me, il modo perfetto è quello in cui tutti i sensi sono adeguatamente stimolati. Tutti i sensi". Cosa ti piace fare? "Sono una persona molto, molto dolce nella mia intimità e affettuosa, tantissimo. Quindi mi piacciono l'abbraccio, la carezza. Però non posso dire di essere molto standard e classica: sono intensa. Quello sì. Sono intensa e pretendo l'intensità". Ti piace parlare mentre fai l'amore? "Allora, questa è una cosa che pensavo non mi piacesse, ma è stata proprio una mia crescita sessuale. Mi piace parlare, però mi piace anche ascoltare. Quando ho detto che tutti i sensi debbano essere abbondantemente stimolati, tra questi c'è anche l'udito". E anche l'immaginazione? "No, no, quella no". Vivi il momento. "Io vivo il momento. Io non sono mai stata e non sono neanche adesso una che chiude gli occhi. Assolutamente no. Mi piace fare l'amore a occhi aperti e godermi quello che ho, il momento che ho. Dare e prendere il massimo, totalmente". Da 1 a 10, che voto ti dai? "Che voto mi do? 10".