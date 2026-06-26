Perché per Alessia Pifferi non é stato ergastolo? Confermati i 24 anni e “il timore” della gogna mediatica

Quando si tira in ballo la fantomatica "gogna mediatica", la "lapidazione verbale", l'"aggressione social" e l'ossessione che l'opinione pubblica nutrirebbe nei confronti di alcuni casi di cronaca nera il più delle volte si commette un errore di valutazione che si scontra con l'orrore dei crimini commessi. E le cose non cambiano molto se a tirare in ballo la responsabilità del mondo dell'informazione siano gli avvocati difensori degli imputati o dei loro congiunti come nel caso della madre di Andrea Sempio o il consulente legale Davide Barzan che assiste Manuela Bianchi o ancora i giudici che hanno motivato la sentenza con cui ad Alessia Pifferi, condannata all'ergastolo in primo grado, è stata ridotta la pena a 24 anni in appello, ora confermata in Cassazione.

A quanto pare non è solo chi scrive a pensare che i media non possono essere ritenuti responsabili del malessere psichico dei protagonisti dei casi di cronaca o di una condanna in primo grado all'ergastolo per una madre che nell'estate infuocata di 4 anni fa ha lasciato sola a casa per sei giorni la sua figlioletta di 18 mesi causandone la morte per fame e sete.

Era infatti la Procura Generale in Cassazione a chiedere di rifare il processo ad Alessia Pifferi perché lo sconto di pena applicato nella sentenza d'appello non poteva essere in alcun modo giustificato dalla supposta gogna mediatica che l'imputata avrebbe patito nel corso del processo di primo grado. In altre parole l'ergastolo non si sarebbe dovuto tramutare in 24 anni di carcere perché le attenuanti sono state motivate in modo carente e Alessia Pifferi era assolutamente cosciente del fatto che avrebbe potuto cagionare la morte della figlioletta lasciata sola per quasi una settimana in un appartamento senza aria condizionata in una delle estati più torride degli ultimi tempi, sola e molto probabilmente spaventata in un lettino da campeggio nel quale c'erano soltanto due bottigliette d'acqua e the e un biberon di latte.