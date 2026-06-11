Se non ci avete capito niente della nuova legge elettorale meloniana (Stabilicum) leggetevi questa intervista totale a Gianfranco Fini su MOW: “L'indicazione del premier il minimo sindacale. Basta a chi perde e governa (ogni riferimento al Pd…)”

Lei ha dichiarato nel 2010 che tra le leggi degli ultimi anni quella che garantisce meglio il rapporto tra cittadini ed eletti è quella dei collegi uninominali. Questo nuovo Stabilicum li elimina quasi completamente. È una scelta giusta?

Aveva senso la mia dichiarazione nel 2010, ma da allora è cambiato radicalmente tutto. Ribadisco che è essenziale che la legge elettorale consenta agli elettori di scegliere i propri parlamentari, che sono i rappresentanti del popolo. Spero quindi che le preferenze vengano inserite nel disegno di legge presentato dal governo.

Questa legge la possiamo considerare, come ispirazione politica, una sorta di evoluzione del Porcellum?

Non mi occupo di genealogia delle leggi. Cosa intende?

Ha molti caratteri in comune con quella legge, ma ne corregge i punti più controversi: lascia un proporzionale con liste bloccate, però abbassa la soglia del premio di maggioranza.

Sulle liste bloccate appunto auspico che ci siano le preferenze, se ci sono le preferenze le liste non sono bloccate. Il premio di maggioranza, a condizione che scatti soltanto se si raggiunge un ben preciso consenso elettorale — al momento fissato al 42% — deve essere tale da garantire che il Parlamento non abbia maggioranze bulgare. Il Parlamento deve essere rappresentativo di tutto il corpo elettorale.

Questa è la mia impostazione da sempre: la legge elettorale, oltre a garantire la rappresentatività del Parlamento, deve garantire nei limiti del possibile la governabilità del Paese. La vera questione vede contrapporsi chi vorrebbe che i governi continuassero a nascere in Parlamento, come stabilisce la Costituzione, e chi invece ritiene che il voto degli italiani non possa essere completamente disatteso quando nasce il governo. Purtroppo questo è accaduto più volte negli ultimi tempi, ed è anche una delle ragioni per cui gli italiani si domandano: a che serve andare a votare? Se chi perde le elezioni finisce spesso al governo. Ogni riferimento al PD è puramente voluto.

Cosa ne pensa dell'ipotesi dell'indicazione, già in sede elettorale, del candidato Premier?

È il minimo sindacale. L'optimum sarebbe stata l'elezione diretta del Primo Ministro; ci sono però questioni rilevanti, a partire dall'obiezione — secondo me non del tutto fondata ma legittima — sulla limitazione dei poteri del Capo dello Stato. Ritengo che il governo abbia fatto bene, proprio per non aprire un'ulteriore fase di polemiche feroci, a ripiegare sulla soluzione di indicare nel programma almeno chi è il candidato Premier della coalizione.

È chiaro che questo dà fastidio al centrosinistra, al cosiddetto campo largo. Ma il fatto che dia fastidio a una parte non è motivo sufficiente per dire che abbia profili di incostituzionalità. Ho sentito delle bestialità a riguardo...

La versione originale prevedeva un ballottaggio, poi eliminato. Senza il raggiungimento del 42%, si tornerebbe sostanzialmente a un proporzionale puro: non è un rischio per la governabilità?

Certo che è un rischio per la governabilità. È altrettanto vero che, se non si raggiunge la soglia minima — indispensabile, perché ci mancherebbe solo che chi prende il 25, 27, 28, 30% dei voti vedesse scattare il premio di maggioranza, questo sì sarebbe lesivo del principio di rappresentatività sancito dalla Costituzione e della stessa democrazia - non si può tornare alle urne la settimana dopo. L'unica soluzione è quella indicata: i seggi vengono attribuiti con il proporzionale, che certamente non è di per sé una garanzia di governabilità. Ma non vedo quale altro rimedio, a meno di non seguire l'impostazione che ho sempre sostenuto: o attraverso l'elezione diretta popolare del Premier, o attraverso il cancellierato, o attraverso il modello francese — molto difficile da applicare alla realtà italiana — occorre garantire che la legge elettorale consenta agli elettori di sapere, quando votano, chi ha vinto le elezioni e chi sarà Premier.