“Non chiamatela Terra Promessa”: Ugo Luzzati, fondatore del progetto Baita in Valsesia minacciato dal Movimento Antisionista attacca Il Foglio: “La religione non c’entra e ci sono anche arabi”

Dopo la pubblicazione del nostro video-reportage sulla Valsesia, destinazione di molti cittadini israeliani in fuga dallo scoppio della guerra in Palestina, abbiamo contattato Ugo Luzzati, il fondatore del Progetto Baita, l’associazione che per prima si è mossa per accogliere in Valsesia chi fuggiva dalla guerra e che, in quanto associazione, si è costituita solo dopo il 7 ottobre, contrariamente a quanto ci è stato riferito. Tutti piccoli dettagli che si sono perduti in “telefono senza fili”. Pur essendo già presente il progetto dal novembre 2022 come iniziativa culturale costituita insieme ad alcuni insegnanti di italiano. Inoltre, Luzzati ci ha tenuto a precisare che il Progetto Baita non ha connotazione religiosa e infatti, ci ha redarguito, giustamente, sull’utilizzo del termine “Terra Promessa”, il cui significato biblico e nazionalista è molto preciso e purtroppo, ci ha spiegato al telefono, si sarebbe imposto nella narrazione italiana, paradossalmente, a partire dal giornale più filo-israeliano, ovvero il Foglio. “Il Foglio è il giornale che ci ha fatto più danno in assoluto. È quello che ha fatto nascere questa idea delle colonie per conseguenza dell’utilizzo del termine Terra Promessa. Mi sono molto arrabbiato con la loro giornalista che non è stata seria, né onesta. Mi sono proprio pentito di averle parlato. Per quanto riguarda il gruppo Facebook del Progetto Baita gli iscritti sono 11mila, ma questo non vuol dire che vi siano 11mila famiglie pronte a muoversi in Valsesia. Ci sono anche molti curiosi e molti italiani. L’attuale presidentessa Olga Dolburt, tra l’altro, nel vostro reportage, ha riportato grandi inesattezze per quanto riguarda lo scopo dell’associazione, che è italiana e si occupa di migrazione. Tra gli israeliani in valle, poi, ci sono anche arabi e non ci sono ebrei religiosi. La terminologia Terra Promessa è totalmente sbagliato e ci danneggia ancora di più, facendo passare l’idea che esista qualcosa di religioso e nazionalistico”.