Al Campo Largo per scegliere come chiamarsi dovrebbero chiamare Miss Italia. Le proposte sembrano la fiera del predicozzo demagogico, e se già litigano sul nome...

Proponi anche tu un nome per il Campo Largo! Quello indetto involontariamente da Giuseppe Conte sembra essere diventato un concorso aperto. Sì perché i leader della coalizione a quanto pare alla famosa cena al ristorante si sono dimenticati di concordare una cosa... come chiamarla. Campo Largo, si sa, non è mai piaciuto, soprattutto allo stesso Conte che l'ha definito una “locuzione giornalistica”. Del resto è un'etichetta che descrive essa stessa un'accozzaglia eterogenea, e che soprattutto nel “Largo” presuppone l'apertura anche a forza moderate, tradotto Renzi. E se “Campo Stretto” magari ha un che di elitario, allora bisogna cambiare nome. Ma i veti di Conte non si fermano qui, niente “sinistra”, nemmeno “centro”, al massimo “progressisti”, ma la proposta avanzata dal leader pentastellato è un'altra: “Alleanza per la Costituzione e la democrazia”. Grazie al ca**o direbbe qualcuno. Così, dopo che la sinistra si è appropriata della Costituzione e della sua difesa contro non si sa bene cosa nel dibattito, ora può anche intestarsela nel nome della coalizione, come se gli altri fossero avversi a Costituzione e democrazia. Elly Schlein, dal canto suo, si guarda bene dal proporre un'alternativa e si accoda entusiasta a quella di Conte, tanto da abbracciarne pure la filosofia: “Non c'è programma migliore che attuare la Costituzione antifascista articolo per articolo”. (grazie al ca**o pt.2).