Musei sommersi: dal Messico a Lipari, il viaggio dell'arte subacquea arriva in Italia con il progettista dei due più grandi musei subacquei del mondo. Sapremo cogliere questa occasione?

In questi giorni si è appreso che Jason deCaires Taylor sarà in Italia per EOLIE' 26, festival di arte e cultura dal titolo "Mistero e Abisso". La rassegna si terrà a Lipari, nelle Isole Eolie, dal 3 al 6 luglio e prevede mostre, incontri e performance. Per l'occasione, Taylor realizzerà nella piscina naturale sotto il monastero di Lipari una grande installazione subacquea dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa.

In silenzio, anzi in un silenzio quasi totale, le Eolie si apprestano a ospitare uno degli artisti più rilevanti al mondo nell'arte subacquea e a custodire una sua opera permanente. Un evento culturale di portata internazionale, che rischia però di passare in sordina. Le Eolie sono bellissime, ma ancora poco valorizzate dal sistema Italia come meta di turismo subacqueo culturale.

La domanda è una: il Governo, l'informazione, la politica e il mondo del turismo sapranno cogliere questa occasione? O lasceremo che un evento così unico resti confinato al passaparola tra subacquei?