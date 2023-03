La mia ricerca dura pochi minuti, ma già mi sembra che renda l’idea di quanto la comunicazione e la promozione di un territorio siano stati trascurati negli ultimi anni, così da rendere oggi la fruizione del patrimonio artistico-culturale piacentino più una caccia al tesoro che una piacevole visita a una città molto bella, che avrebbe tanto da offrire e che gode di una posizione favorevolissima per il passaggio e la permanenza di potenziali turisti (che farebbe anche la felicità dei commercianti). L’assessore ha citato la “RetemuseiPiacenza”, che non conoscevo, così ho provato a informarmi come farebbe un utente medio. Il primo risultato su Google, il motore di ricerca utilizzato dal 90% delle persone, mi riporta a questo sito di "Piacenza Musei", che però, a quanto leggo, non è aggiornato dal 2019. Il secondo sito è quello dei Musei civici, che è aggiornato con una sezione “RetemuseiPiacenza”, ma che è un po’ fuorviante, perché solitamente i visitatori cercano “Ricci Oddi”, oppure “Collegio Alberoni”, o banalmente l'opera che desiderano vedere, come “Ecce Homo Piacenza”, e quindi non trova questo servizio. Andando poi sui siti di Ricci Oddi e Collegio Alberoni (per fare solo due esempi tra i più noti) non c’è nessun riferimento alla Card. In ogni caso, non è permesso l’acquisto online, ma solo nelle biglietterie fisiche. Diciamo che in un’epoca dove si può acquistare un elicottero comodamente via Instagram risulta un sistema leggermente vetusto. Scorrendo ancora si trova il link che rimanda alla pagina Facebook “Piacenza musei in rete”, che ha soltanto 975 follower. Infatti, gli ultimi post della pagina hanno zero “mi piace”, alcuni più datati uno o due, e nessun commento o condivisione. Mi sembra piuttosto esiguo come “engagement” per una pagina che unisce dieci musei di una città capoluogo e che quindi non può essere in grado di promuovere nulla. Inoltre non mi pare esista una pagina Instagram (o su altre piattaforme) del progetto. Ma per trovare “RetemuseiPiacenza”, quando si cerca qualcosa di inerente ai musei piacentini, bisogna sapere che esiste. E qui entra in gioco la promozione. Così ho provato a verificare su Google News, che è un altro strumento online grazie al quale ormai la maggior parte della gente si informa, e ho trovato soltanto due siti di testate piacentine che ne parlano. Uno in cui viene fatto il resoconto del dialogo tra i soggetti coinvolti, ma dove non c’è ancora niente di definitivo, e un altro dove si conferma la nascita del servizio, sempre specificando che l’acquisto sarà soltanto alle biglietterie fisiche. Non ho trovato nessun sito di testate nazionali, generaliste o che si occupano dei settori arte-cultura-spettacoli, che ne parla. Anche in questo caso è un po’ poco per un servizio del genere che dovrebbe attirare soprattutto visitatori da fuori. Tutto ciò, non per spirito polemico, ma solo per far comprendere all’amministrazione - e magari anche a qualche piacentino - come viene percepita Piacenza oltre i propri confini (e in alcuni casi anche all’interno) a livello di promozione e comunicazione in ambito culturale: un buco nero. E tutto questo nonostante i protocolli sottoscritti e le buone intenzioni di chi è impegnato ad amministrare. Se poi capita che anche “fisicamente” i musei non rispondano al telefono o alle mail (proprio nei fine settimana in cui le persone hanno tempo libero), restringano le visite a una sola in un solo giorno e a numero limitatissimo di soggetti, o che (come nel caso del Museo dell’Emigrazione) non sia mai possibile riuscire a visitarli nel fine settimana – ci ho provato almeno tre volte nell'ultimo anno nonostante sia segnalato “aperto” sabato e domenica -, allora, più che una caccia al tesoro, la visita a questi luoghi diventa una pessima esperienza controproducente per l’immagine complessiva della città. Così è, per ora, la percezione di un visitatore medio, in attesa di assistere a un rispevio della cosiddetta "Primogenita d'Italia".