Michele Pirro a MOW: “Devo rinunciare al CIV. Marquez e Stoner? diversi da tutti gli altri. Bagnaia? Un peccato, lo porterò nel cuore”

Michele Pirro compie quarant'anni, Ducati ne ha appena festeggiati cento. È la domenica del WDW, lui ha voluto esserci a tutti i costi nonostante un infortunio che lo costringerà a ritirarsi dal CIV, in cui attualmente occupa il secondo posto in classifica dopo aver vinto dieci titoli in carriera. Michele è sospeso a metà tra la voglia di andare forte di un pilota e la consapevolezza del tempo che passa. Sorride, riflette. Dice che Marc Marquez e Casey Stoner sono diversi da tutti gli altri, racconta delle sue ambizioni da quarantenne e di tutti i limiti di questa MotoGP, specialmente per un collaudatore.



Oggi si festeggiano 100 anni di Ducati e 40 di Michele Pirro: auguri a entrambi.



“È un weekend speciale, sono contento. Tanti anni della mia vita li ho passati con loro e far parte di questa storia mi rende orgoglioso”.



Ti ricordi il tuo primo WDW?



“12 anni fa… sì”.



Al primo WDW, nel 1998, si dice ci fossero qualcosa come cinquemila Ducatisti. Adesso cinquemila sono quelli che arrivano alla prima ora del venerdì.



“Ducati ha una fetta di aficionados da un’epoca in cui le moto non erano solo da pista, penso ad esempio alla Monster, e la passione c’è sempre stata. Con i risultati sportivi degli ultimi anni sono aumentati di molto i tifosi”.



Qui si è corso anche il V2 Future Champ Ducati Academy, un campionato che hai messo in piedi tu con Garage 51. Come sta andando?



“Fa parte dell’evoluzione che il mondo ci chiede: Ducati è sempre stata vista come una casa per gentleman rider, o comunque per piloti di una certa fascia d’età, diciamo. L’obiettivo è stato quello di cambiare questa cosa e due anni fa è nata la prima Panigale (V2, ndr) con costi e prestazioni adatte ai giovani, pensata anche per creare opportunità. Così abbiamo lanciato la V2 Future Champ Ducati Academy, partita da qualche mese”.



Hai portato anche Andrea Migno a correrci.



“Non correva da un paio d’anni e mi ha chiesto di poter tornare alle competizioni: l’ha fatto vincendo, sono contento perché c’è un bel livello rispetto a tanti altri giovani. Stiamo facendo crescere un progetto nuovo e non è facile, perché come sempre queste cose vanno gestite e ci sono tante criticità. Ma sono contento che siamo riusciti a farlo partire. E Ducati ha dimostrato ancora una volta che con una moto di serie si fanno prestazioni incredibili. Girare in quaranta basso qui, con una moto di serie, con quel V2 lì… continuiamo su questa strada”.